Нарушение обмена веществ: 4 признака, что ваш метаболизм слишком медленный
Лишний вес и безрезультатные попытки худеть говорят о нарушении обмена веществ и медленном метаболизме.
Метаболизм называют «медленным», когда организм неэффективно распоряжается полученными из пищи калориями. Вместо того чтобы тратить их на выработку энергии для поддержания иммунной системы, процессов регенерации тканей и своей выносливости или на когнитивные функции, он предпочитает откладывать их в запас – в виде жира. Поэтому очень часто характерным признаком такого нарушения обмена веществ является полнота.
Также на слишком медленный метаболизм указывают другие признаки, об этом пишет журнал Fit for Fun.
Постоянно холодно. Мерзнущие даже в условиях нормальной температуры руки и ноги – один из предупреждающих сигналов проблемы. При медленном метаболизме процессы кровообращения ослаблены, особенно на периферических участках тела.
Сухая кожа. Если кожа кажется особенно грубой, шелушащейся и сухой (даже несмотря на уход), это также может быть связано с обменом веществ.
Выпадающие волосы. Из-за вялого кровообращения у людей с медленным метаболизмом кожа головы и, следовательно, волосы получают меньше питательных веществ. Результатом может быть их выпадение и ломкость.
Повышенная усталость. Когда метаболизм замедлен, чувство усталости, истощения может возникать уже утром после пробуждения от сна.
«Классический признак нарушенного обмена веществ – сильный дневной спад, упадок сил, изнуренность, ощущаемые примерно в 14-15 часов».
Почему метаболизм замедляется? Ученые констатируют: он тесно связан с индивидуальными особенностями работы организма и может быть наследственным. Но также на метаболизм влияют особенности образа жизни – например, несбалансированное питание, создающее дефицит питательных веществ (белка, жира, витаминов и микроэлементов). Плохой или недостаточный сон, слишком сильный стресс, отсутствие нормального отдыха и крайне низкий уровень физической активности также могут вести к нарушению обмена веществ.
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