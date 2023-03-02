Нарушение обмена веществ: 4 признака, что ваш метаболизм слишком медленный

«Классический признак нарушенного обмена веществ – сильный дневной спад, упадок сил, изнуренность, ощущаемые примерно в 14-15 часов».

Метаболизм называют «медленным», когда организм неэффективно распоряжается полученными из пищи калориями. Вместо того чтобы тратить их на выработку энергии для поддержания иммунной системы, процессов регенерации тканей и своей выносливости или на когнитивные функции, он предпочитает откладывать их в запас – в виде жира. Поэтому очень часто характерным признаком такого нарушения обмена веществ является полнота.Также на слишком медленный метаболизм указывают другие признаки, об этом пишет журнал Fit for Fun.Мерзнущие даже в условиях нормальной температуры руки и ноги – один из предупреждающих сигналов проблемы. При медленном метаболизме процессы кровообращения ослаблены, особенно на периферических участках тела.Если кожа кажется особенно грубой, шелушащейся и сухой (даже несмотря на уход), это также может быть связано с обменом веществ.Из-за вялого кровообращения у людей с медленным метаболизмом кожа головы и, следовательно, волосы получают меньше питательных веществ. Результатом может быть их выпадение и ломкость.. Когда метаболизм замедлен, чувство усталости, истощения может возникать уже утром после пробуждения от сна.Ученые констатируют: он тесно связан с индивидуальными особенностями работы организма и может быть наследственным. Но также на метаболизм влияют особенности образа жизни – например, несбалансированное питание, создающее дефицит питательных веществ (белка, жира, витаминов и микроэлементов). Плохой или недостаточный сон, слишком сильный стресс, отсутствие нормального отдыха и крайне низкий уровень физической активности также могут вести к нарушению обмена веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как восполнить нехватку витаминов на исходе зимы.

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