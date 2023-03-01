Диетолог Соломатина: как восполнить нехватку витаминов на исходе зимы

193 Фото: https://unsplash.com/photos/przZDqzZKpk
витамин D

К началу весны организм человека может страдать от значительной нехватки витаминов, что лишает его энергии, хорошего сна и самочувствия.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила в интервью, что одним из наиболее распространенных дефицитов в это время года является недостаток витамина D. Этот витамин, один из важнейших для иммунитета, вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей на кожу, и за период зимы, лишенной солнца, его содержание в нем резко снижается.

«Восполнить дефицит витамина D, который из-за нехватки солнца наблюдается у 80% граждан, поможет печень трески и минтая» - сказала Соломатина «Радио 1».

Еще один витамин, нехватку которого на исходе зимы испытывают многие люди, – это витамин С. Елена Соломатина поделилась: одним из лучших источников ценного антиоксиданта является болгарский перец –

«суточная норма витамина С содержится в половинке болгарского перца».

Также получать витамин можно из доступного сушеного шиповника.

Врач Соломатина рассказала о пользе и вреде белого риса


Соломатина добавила, что с пищей организм должен получать и витамины группы В, необходимые для подержания неврологического здоровья, хорошего состояния щитовидной железы.

Нутрициолог назвала наиболее популярные дефициты витаминов и минералов


«Витамин группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп», - объяснила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, полезных для восстановления печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Соломатина пояснила, как связаны резкое повышение давления и витамин D
Врач Чехонина: три витамина особенно важны для получения весной
Врач Соломатина: витамины организму весной дают определенные продукты
Теги : дефицит витаминов, полезные продукты, Елена Соломатина