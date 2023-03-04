Употребление этого вида молока на завтрак снижает уровень сахара в крови в течение дня

"Ученые сделали наблюдение после оценки воздействия молока с высоким содержанием белка. Они обнаружили, что употребление молока с сывороточным белком оказывает наибольшее влияние на контроль уровня сахара в крови. Цель исследования заключалась в изучении влияния употребления молока с высоким содержанием белка на чувство сытости после первого и второго приема пищи в течение дня. Концентрации сывороточного белка в молоке может быть благоприятным по нескольким причинам", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Несмотря на продолжающийся рост метаболических заболеваний во всем мире, существует непоколебимое стремление бороться с распространенностью диабета. К счастью, исследования показывают, что даже небольшие изменения в распорядке дня могут значительно изменить течение болезни. Пожалуй, лучшим напитком для контроля уровня сахара в крови является вода, так как она позволяет вывести из крови больший объем глюкозы. Некоторые исследования показали, что молоко, обогащенное белком, может оказывать длительное влияние на уровень сахара в крови.Молоко, потребляемое с хлопьями для завтрака, значительно снижает уровень сахара в крови в течение дня.Переваривание таких белков, естественно присутствующих в молоке, способствует высвобождению желудочного гормона, который замедляет пищеварение и увеличивает чувство сытости.Сывороточный протеин позволяет быстро добиться эффекта, тогда как казеин продлевает воздействие на уровень сахара в крови. Когда потребление сывороточного протеина увеличилось за завтраком, ученые заметили лишь скромную разницу в количестве пищи, потребляемой за обедом.Молоко с повышенной долей сывороточного белка оказывает умеренное влияние на уровень глюкозы в крови перед обедом, достигая более значительного снижения, чем при использовании обычного молока.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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