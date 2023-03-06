Женщине ошибочно поставили диагноз биполярное расстройство — это был дефицит витамина B12

«Сара была вегетарианкой с раннего подросткового возраста до 30 лет. Ее зрение ухудшилось в восемнадцать лет, а к тридцати годам у нее началась тяжелая депрессия. Ее менструации становились все более болезненными, начался шум в ушах и хроническая усталость. Сара, как и многие другие, никогда не проверялась на наличие физических причин ее депрессии. Ей поставили неправильный диагноз биполярное расстройство, и она была разделена после психотического эпизода», - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

Витамин B12 является жизненно важным питательным веществом, необходимым организму. Содержащийся в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца, он помогает создавать здоровые клетки крови. Без правильно функционирующих эритроцитов организм не может транспортировать кислород, что приводит к множеству изнурительных симптомов.Из-за того, откуда он поступает, вегетарианцы и веганы подвержены более высокому риску дефицита B12. Есть растительные продукты, содержащие B12, такие как некоторые обогащенные злаки и дрожжевой экстракт, но если этого недостаточно, рекомендуется ежедневно принимать добавки.Пациентке, известной как Сара, был ошибочно поставлен диагноз «биполярное расстройство», и ее разделили на части из-за психологических симптомов дефицита.Ее врач совершенно не знал о психиатрических проявлениях дефицита B12 и изначально отказывался даже проводить тесты на проблемы с щитовидной железой или дефицит B12, оба из которых могут вызвать психоз.После нескольких визитов к врачам Саре в конце концов прописали правильную дозировку B12, которая помогла ей выздороветь.Ранее МедикФорум писал о профилактики деменции.

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