Врач Мясников назвал лекарства, вызывающие постоянную усталость
Кардиолог Александр Мясников: лекарства, назначаемые гипертоникам, тоже могут провоцировать чрезмерную усталость.
С окончанием зимы многие люди могут чувствовать повышенную усталость, которая не проходит несмотря на достаточный сон и отсутствие серьезных нагрузок. По словам известного российского медика, одной из причин такого состояния могут быть лекарства. Поэтому, ощущая необычно сильный или продолжительный упадок сил, будет не лишним удостовериться, имеет ли место лекарственное лечение.
«Проверьте свои лекарства, особенно если усталость появилась недавно. Многие гипертоники принимают лекарства, которые могут вызвать слабость», - посоветовал доктор Мясников.
Также Александр Мясников указал на другие препараты, которые могут быть провокаторами усталости:
- бета-блокаторы
- антидепрессанты
- противосудорожные препараты
- стероидные гормоны.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на то, что обычный насморк перешел в осложненное и опасное для человека состояние.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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