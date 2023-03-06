Может ли грудь у мужчин расти из-за алкоголя? Объясняет врач

«Все алкогольные продукты повышают активность фермента, который конвертирует мужской гормон тестостерон в женский гормон эстрадиол», - сказала медик, беседуя с радио Sputnik.

Врач Павлова объяснила в интервью, как связаны рост груди у мужчин и потребление алкоголя. Специалист отметила, что регулярный прием спиртного или злоупотребление им способствует гормональным изменениям, ведущим к тому, что во внешнем облике мужчин проявляются «женские» черты, включая увеличение грудных желез и специфическое жироотложение. Так что грудь у мужчин, склонных к пьянству, действительно может увеличиваться.По словам Павловой, происходит такая трансформация из-за влияния фермента ароматаза – он интенсивнее вырабатывается и становится более активным на фоне злоупотребления алкоголем.Павлова добавила, что наиболее сильно влияние на гормональный баланс мужского организма оказывает регулярное распитие пива. Самые рьяные любители этого напитка из числа мужчин рискуют особенно быстро обзавестись большой грудью и бедрами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам в менопаузе очень полезно есть чернослив.

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