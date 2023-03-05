Женщинам в менопаузе рекомендуется употреблять чернослив

«Женщины в менопаузе и постменопаузе, которые хотят помочь своему кишечнику и общему здоровью, должны есть чернослив. Предыдущие исследования также подтвердили преимущества этого сухофрукта», - заявила ведущий эксперт проекта, профессор Мэри Джейн Де Соуза.

Как известно, кишечная микрофлора, представляющая собой экосистему микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте, оказывает ключевое влияние на иммунитет и здоровье. Но состояние кишечника у женщин ухудшается в период менопаузы – снижение уровня гормонов могут нарушить ее баланс и привести к таким проблемам как увеличение жировых отложений, замедление метаболизма, резистентность к инсулину.Согласно исследованию специалистов Пенсильванского университета, немедикаментозным средством, улучшающим здоровье кишечника, может быть чернослив.В рамках испытаний 143 женщины возрастом от 55 до 75 лет были разделены на три группы: участницы первой съедали 50 граммов чернослива в день, участницы второй – 100 граммов в день, участницы третьей составляли контрольную группу, которая не употребляла сухофрукт совсем. Результаты оказались следующими: спустя двенадцать месяцев в микробиоте кишечника женщин, которые ели чернослив, наблюдались значительные изменения, главным из которых было увеличение популяции бактерий семейства Lachnospiraceae. Эти микроорганизмы относятся к так называемым хорошим бактериям – их присутствие в пищеварительном тракте ассоциируется с различными аспектами крепкого здоровья.В частности, благодаря действию фенольных соединений чернослива на кишечный микробиом улучшается состояние костной ткани, что актуально для женщин в менопаузе. С ее наступлением для них серьезно повышается риск остеопороза.В свою очередь, обилие клетчатки в сливах способствует хорошей перистальтике, обеспечивая профилактику запора – одной из характерных проблем в менопаузу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям не следует есть мед

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