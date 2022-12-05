Врач: зеленый чай полезен мужчинам для защиты от рака и болезней сердца

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чай

Малоизвестные оздоровительные свойства зеленого чая для мужчин назвала эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист напомнила, что в зеленом чае содержится высокая концентрация большого количества полифенол-эпигаллокатехин галлата, являющегося антиоксидантом. Под действием данного вещества снижается активность ароматазы (фермент), конвертирующей  в мужском теле гормон тестостерон в эстрадиол. Бывает так, что ароматаза начинает заниматься этой работой чересчур активно, способствуя дисбалансу гормонов с повышенным количеством «женского» гормона. Возникая в мужском организме, такой дисбаланс усиливает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, раку.

Употребление зеленого чая улучшает защиту мужчин от этого неблагоприятного процесса, подчеркнула Павлова. Также, добавила врач, чайный антиоксидант полифенол-эпигаллокатехин галлат действует подобно онкопротектору – он препятствует росту новых сосудов питающих опухоли, и росту самих образований.

В то же время, сказала Зухра Павлова, чаем не нужно злоупотреблять, как и не нужно пить его во время приема пищи.

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«Любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой. Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами, вытягивающими из пищи много полезных веществ».

Врач порекомендовала пить чай минимум спустя час после еды.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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