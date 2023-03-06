Гепатолог Прашнова: сколько можно прожить с циррозом печени?

ожирение

заражение вирусными гепатитами

развитие аутоиммунных заболеваний печени,

болезни накопления, которые ведут к оседанию в органах большого количества вредных веществ.

«Постепенно немалая часть ткани печени заменяется на выраженный или продвинутый фиброз, который формирует грубые рубцы, ломая идеальное геометрическое строение печени. Это состояние и называется циррозом».

«Соединительная ткань не выполняет работу за клетки печени, но до определенного момента оставшиеся гепатоциты способны справляться со своими задачами. Это состояние называется компенсированным циррозом, с ним человек может прожить в среднем около 12 лет», - объяснила медик «Газете.Ru».

Врач Прашнова сообщила, что цирроз печени может развиться как последствие хронической прогрессирующей болезни печени или ее поражения. Многим кажется, что цирроз – это обязательно результат алкоголизма, однако его возникновение бывает обусловлено не только этим. Медик назвала факторы, провоцирующие его появление:По словам гепатолога, в тех случаях, когда возникают хронические прогрессирующие болезни печени, клетки органа могут погибать. Воссоздать новые больная печень уже не в состоянии – место погибших клеток занимает соединительная ткань. Данный процесс известен как фиброз.Прашнова добавила, что развитие фиброза длится достаточно медленно. Тем не менее, он является предшественником цирроза, который появляется, когда фиброзом охватывается большая часть органа.Врач-гепатолог подчеркнула: если фиброз у человека диагностируется на начальной стадии, с ним можно справиться, не допустив превращения в цирроз. В отличие от фиброза цирроз не является обратимым.Прашнова ответила, сколько можно прожить с циррозом печени.Специалист добавила, что в тех случаях, когда возникает состояние декомпенсации, оставшиеся нормальные клетки печени перестают восполнять функции клеток поврежденных – это говорит о развитии печеночной недостаточности. С такой патологией человек, даже если он лечится, может прожить только порядка двух лет.Гепатолог напомнила, что при возникающих заболеваниях печень долго не реагирует симптомами, и диагноз «цирроз» может оказаться для человека неожиданным. Чтобы избежать этого, важно проходить плановые проверки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли у мужчин расти грудь из-за употребляемого алкоголя.

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