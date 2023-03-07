Всего 10 граммов этого углевода вызывают значительное уменьшение жира на животе

"Эти продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, могут помочь снизить уровень висцерального жира. Наиболее важным ингредиентом жира на животе, скрытым в растительных продуктах, по-видимому, является тип углеводов — клетчатка. Растворимая клетчатка поглощает воду и образует гель, который помогает замедлить прохождение пищи через пищеварительную систему", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"На каждые 10 граммов растворимой клетчатки, потребляемой ежедневно, висцеральный жир уменьшался на 3,7% в течение пяти лет. Исследование показало, что внесение нескольких простых изменений может оказать большое влияние на здоровье".

Висцеральный жир, также известный как жир на животе, располагается рядом с жизненно важными органами вашего тела. Это сложное расположение означает, что высокий уровень этого жира на животе может подвергнуть вас повышенному риску хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа , высокое кровяное давление и сердечные заболевания. К счастью, исследования показывают, что простые диетические корректировки могут быть эффективными в борьбе с ним.Растительная пища может предложить больше, чем вкусный перекус.Это помогает вам чувствовать себя сытым дольше, заставляя вас меньше есть и не перекусывать. Увеличение количества растворимой клетчатки всего на 10 граммов в день может повлиять на жир на животе.Включения таких продуктов, как овощи, фрукты и бобовые, в здоровую диету было достаточно, чтобы добиться цели.Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.

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