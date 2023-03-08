Невролог Алехина: сильнейшая головная боль - предвестник инсульта

«Инсульт возникает либо из-за тромба в одной из ваших артерий (ишемический), либо из-за разрыва кровеносного сосуда, снабжающего мозг (геморрагический). Клетки мозга могут погибнуть, если кровоснабжение прекратится, что может привести к значительным повреждениям, способным изменить жизнь. Симптомы инсульта обычно появляются внезапно. Конкретные симптомы являются результатом пораженной области мозга и могут широко варьироваться, хотя некоторые комбинации, такие как односторонняя слабость, встречаются чаще», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Очень сильная головная боль, особенно внезапная головная боль, которая кажется самой сильной головной болью, которую вы когда-либо испытывали».

Слабость или полный паралич одной стороны тела (включая ноги, руки и ступни)

Размытость или потеря зрения - особенно в случае внезапной потери зрения на одном глазу.

Затрудненная речь, либо невнятная речь, либо отсутствие смысла из-за неспособности использовать правильные слова - это может быть в сочетании с неспособностью понимать речь других.

Путаница и потеря памяти

Головокружение и потеря равновесия

Возраст – люди старше 55 лет более склонны к инсульту.

Семейный анамнез — ваш риск выше, если у близкого члена семьи ранее был инсульт.

Этническая принадлежность - исследования показали, что люди южноазиатского, африканского или карибского происхождения имеют повышенный риск инсульта.

Медицинский анамнез — люди, которые ранее перенесли инсульт или сердечный приступ, имеют повышенную вероятность возникновения инсульта.

Инсульты являются серьезными опасными для жизни заболеваниями. Они возникают, когда прекращается приток крови к участку мозга. Это может быть связано с тромбом или разрывом кровеносного сосуда.Определенный тип головной боли может сигнализировать о приближающемся инсульте.Ранее МедикФорум писал о пользе чернослива.

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