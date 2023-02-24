«Внезапная» рвота является необычным признаком инсульта - невролог Алехина





«Внезапное начало тошноты и рвоты — два таких предупреждающих знака», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Односторонняя слабость

Изменения зрения или потеря периферического зрения

Нарушение координации, неустойчивая походка, головокружение

Внезапная сильная головная боль

Чувствую себя очень усталым

Онемение и покалывание или потеря чувствительности на одной стороне тела

«Если вы подозреваете, что у близкого человека случился инсульт, думайте и действуйте быстрее. Это даст вам хороший ориентир, если вам нужно вызвать скорую помощь или отправиться в центр неотложной помощи. Но с вашим мозгом лучше перестраховаться и провериться».

Инсульт — это опасное для жизни состояние , требующее неотложной медицинской помощи. Это происходит, когда приток крови к мозгу прекращается. В большинстве случаев это вызвано тромбом , однако это также может быть связано с разрывом кровеносного сосуда в головном мозге.Какой бы ни была причина, очень важно, чтобы пациент начал лечение как можно скорее. Многие люди знают об общих признаках инсульта.Однако существует несколько «необычных» симптомов.Существует два основных типа инсульта. Ишемический инсульт случается, когда кровоснабжение останавливается из-за тромба.Это наиболее распространенный тип инсульта, на который приходится около 85 процентов всех случаев. Тогда как геморрагический инсульт возникает при разрыве ослабленного сосуда, снабжающего кровью головной мозг.Ранее МедикФорум писал о внезапной остановке сердца.

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