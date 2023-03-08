Кукурузный сироп вызывает болезненное накопление кристаллов в суставах

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Кукурузный сироп вызывает болезненное накопление кристаллов в суставах


Ученые считают, что определенные компоненты западной диеты могут быть причиной постоянно растущей распространенности подагры.


Исторически подагра считалась болезнью богатых людей из-за ее ассоциации с определенными продуктами. Несмотря на то, что он существовал веками, данные свидетельствуют о том, что он может вернуться. Исследователи считают, что эта тенденция может быть связана с западной диетой и ее пагубным воздействием на метаболическую и эндокринную системы.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы представляет собой искусственный сахар, полученный из кукурузного сиропа, который повсеместно используется в производстве сладостей.

Альтернатива сахару содержится в газированных напитках, сухих завтраках с фруктами, подслащенных молочных продуктах и сладостях, и это лишь некоторые из них.

«Ферменты добавляются для преобразования части этой глюкозы во фруктозу», - объясняет семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


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Организм выделяет химические вещества, называемые пуринами, в кровь при расщеплении фруктозы. При распаде пуринов образуется мочевая кислота — вещество, которое провоцирует образование болезненных кристаллов в суставах и вызывает подагру.

«В течение нескольких минут после того, как вы пьете газировку с высоким содержанием фруктозы, подслащенную кукурузным сиропом, уровень мочевой кислоты повышается».

Мочевая кислота имеет тенденцию скапливаться в организме, когда она не может быть удалена почками, и таким образом она оседает в суставах.


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Кристаллы, которые оседают в суставах, вызывают болезненные приступы подагры, среди других осложнений.

«Они также могут оседать в почках и образовывать почечные камни».

При приступе подагры может возникнуть боль, которая может длиться от нескольких часов до трех-десяти дней.


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