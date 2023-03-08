Кукурузный сироп вызывает болезненное накопление кристаллов в суставах

«Ферменты добавляются для преобразования части этой глюкозы во фруктозу», - объясняет семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«В течение нескольких минут после того, как вы пьете газировку с высоким содержанием фруктозы, подслащенную кукурузным сиропом, уровень мочевой кислоты повышается».

«Они также могут оседать в почках и образовывать почечные камни».

Исторически подагра считалась болезнью богатых людей из-за ее ассоциации с определенными продуктами. Несмотря на то, что он существовал веками, данные свидетельствуют о том, что он может вернуться. Исследователи считают, что эта тенденция может быть связана с западной диетой и ее пагубным воздействием на метаболическую и эндокринную системы.Альтернатива сахару содержится в газированных напитках, сухих завтраках с фруктами, подслащенных молочных продуктах и сладостях, и это лишь некоторые из них.Организм выделяет химические вещества, называемые пуринами, в кровь при расщеплении фруктозы. При распаде пуринов образуется мочевая кислота — вещество, которое провоцирует образование болезненных кристаллов в суставах и вызывает подагру.Мочевая кислота имеет тенденцию скапливаться в организме, когда она не может быть удалена почками, и таким образом она оседает в суставах.Кристаллы, которые оседают в суставах, вызывают болезненные приступы подагры, среди других осложнений.При приступе подагры может возникнуть боль, которая может длиться от нескольких часов до трех-десяти дней.Ранее МедикФорум писал о пользе чернослива.

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