Онколог Карасев: микроволновки могут провоцировать рак

«В редких случаях эти бытовые приборы могут спровоцировать рак».

«Есть публикации о том, как несоблюдение этого правила отражалось на торговцах фастфудом в небольших киосках. В них продавцы постоянно находились в 5-10 см от СВЧ-печи, расположенной у прилавка на уровне таза. Среди них потом замечали повышенную заболеваемость злокачественными опухолями органов репродуктивной системы», - рассказал медик «Известиям».

«Безопасными считаются СВЧ-печи, у которых утечка излучения на расстоянии до 5 сантиметров от поверхности печи допускается не более 50 Вт/м²».

Онколог Карасев прокомментировал в интервью возможную связь между использованием микроволновых печей и появлением злокачественных опухолей. Говоря о возникновении рака, врач отметил, что оно тесно связано с клетками организма, которые подвергаются генетическим мутациям. Эти клетки во множестве ежедневно появляются в человеческом теле, но благодаря функционирующему иммунитету они не могут развиваться и погибают. Если все-таки поврежденные клетки остаются и образуют опухоль, это означает, что защитная система организма по каким-то причинам дала сбой и не справилась с задачей по их уничтожению.Среди факторов, которые угнетают иммунитет, позволяя возникнуть опухолям, медик назвал наследственную предрасположенность, вирусные инфекции, курение, радиацию. По поводу влияния микроволновок онколог заявил:По словам Ивана Карасева, риск заболеть раком из-за действия микроволновой печи повышается, если она неисправна. Кроме того, влияние прибора на организм может зависеть от того, насколько близко находится к нему человек. В частности, не рекомендуется постоянно находиться вблизи от микроволновки, то есть, на расстоянии менее 50 сантиметров.Из рекомендаций других специалистов следует, что в микроволновые печи нельзя помещать треснувшую посуду, а также нельзя разогревать в них пищу, помещенную в пластиковую емкость. Кроме того, необходимо учитывать интенсивность излучения печей (указывается в документации).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников.

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