Плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников

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плохой аппетит

Некоторые симптомы рака яичников женщины могут заметить за обеденным столом.

Врачи из британской клинки Gynae Center посоветовали женщинам серьезно относиться к изменениям своего аппетита, поскольку они могут указывать на развитие угрожающей жизни патологии – рака яичников. В интервью изданию The Sun они рассказали, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников.

«Чувство быстрого насыщения или потеря аппетита являются одними из первых симптомов, которыми проявляется рак яичников».

Специалисты отметили, что зачастую эти признаки возникают вместе с вздутием живота. Это может говорить о том, что опухоль растет, и вызываемое ею вздутие влияет на другие органы.

Потеря аппетита и постоянная сытость могут быть ранними признаками рака яичников


Также медики перечислили другие возможные симптомы рака яичников:
  • постоянная боль в животе
  • частое мочеиспускание
  • расстройство желудка
  • боль в спине
  • изменения в работе кишечника
  • необъяснимая потеря веса
  • постменопаузальные вагинальные кровотечения
  • крайняя усталость.
По словам экспертов, эти симптомы также могут возникать в случае синдрома раздраженного кишечника, кисты яичников, синдрома поликистозных яичников.

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«Если ваши симптомы становятся стойкими, тяжелыми и кажутся необычными, вам следует как можно скорее записаться на прием к врачу», - посоветовали они.

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