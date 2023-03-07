«Чувство быстрого насыщения или потеря аппетита являются одними из первых симптомов, которыми проявляется рак яичников».

постоянная боль в животе

частое мочеиспускание

расстройство желудка

боль в спине

изменения в работе кишечника

необъяснимая потеря веса

постменопаузальные вагинальные кровотечения

крайняя усталость.

«Если ваши симптомы становятся стойкими, тяжелыми и кажутся необычными, вам следует как можно скорее записаться на прием к врачу», - посоветовали они.

Врачи из британской клинки Gynae Center посоветовали женщинам серьезно относиться к изменениям своего аппетита, поскольку они могут указывать на развитие угрожающей жизни патологии – рака яичников. В интервью изданию The Sun они рассказали, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников.Специалисты отметили, что зачастую эти признаки возникают вместе с вздутием живота. Это может говорить о том, что опухоль растет, и вызываемое ею вздутие влияет на другие органы.Также медики перечислили другие возможные симптомы рака яичников:По словам экспертов, эти симптомы также могут возникать в случае синдрома раздраженного кишечника, кисты яичников, синдрома поликистозных яичников.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках заражения организма паразитами.

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