Плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников
Некоторые симптомы рака яичников женщины могут заметить за обеденным столом.
Врачи из британской клинки Gynae Center посоветовали женщинам серьезно относиться к изменениям своего аппетита, поскольку они могут указывать на развитие угрожающей жизни патологии – рака яичников. В интервью изданию The Sun они рассказали, что плохой аппетит у женщин может быть симптомом рака яичников.
«Чувство быстрого насыщения или потеря аппетита являются одними из первых симптомов, которыми проявляется рак яичников».
Специалисты отметили, что зачастую эти признаки возникают вместе с вздутием живота. Это может говорить о том, что опухоль растет, и вызываемое ею вздутие влияет на другие органы.
Также медики перечислили другие возможные симптомы рака яичников:
- постоянная боль в животе
- частое мочеиспускание
- расстройство желудка
- боль в спине
- изменения в работе кишечника
- необъяснимая потеря веса
- постменопаузальные вагинальные кровотечения
- крайняя усталость.
«Если ваши симптомы становятся стойкими, тяжелыми и кажутся необычными, вам следует как можно скорее записаться на прием к врачу», - посоветовали они.
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