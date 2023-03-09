Врач рекомендует лучший тип витамина D — «более питательный»

«Воздействие солнечного света в летние месяцы обеспечивает нам минимальный уровень витамина D, но в зимние месяцы, с ограниченным доступом к солнечному свету, а также положением Великобритании в северном полушарии, невозможно получить достаточно. Если вы добавите к этому наш преимущественно закрытый образ жизни и обильное использование солнцезащитного крема, то неудивительно, что около 25 процентов британского населения испытывает дефицит витамина D», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Большинству из нас было бы полезно принимать добавки с витамином D, но вы можете получить большую питательную отдачу от затраченных средств, выбрав добавки, содержащие витамин D3, который на 87 процентов более эффективен, чем растительная форма витамина D2».

Витамин D является одним из жизненно важных питательных веществ, необходимых нашему организму для нормального функционирования. Он помогает регулировать количество фосфатов и кальция, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Хотя мы получаем большую часть необходимого нам витамина D от пребывания на солнце, зимой это может быть затруднено.В результате многие британцы обнаружат, что к февралю и марту у них низкий уровень витамина D. Если у вас дефицит витамина D, это может привести к ряду проблем, таких как усталость, боли в костях, мышечная слабость и изменения настроения. Чтобы предотвратить дефицит витамина D зимой, рекомендуется принимать добавки.Если вы решите принимать добавки по этой причине врач рекомендовала выбирать те, которые содержат витамин D3 для «большего питательного эффекта». Витамин D3 поступает из животных источников и солнечного света, тогда как D2 поступает из растений.Ваш лечащий врач может проверить ваш уровень с помощью анализа крови, а также есть варианты частного тестирования, которое вы можете сделать дома.Ранее МедикФорум писал о симптомах больной печени.

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