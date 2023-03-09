Врач рекомендует лучший тип витамина D — «более питательный»
По словам диетолога, многие из нас «по-настоящему истощены», когда дело доходит до уровня витамина D к началу весны.
Витамин D является одним из жизненно важных питательных веществ, необходимых нашему организму для нормального функционирования. Он помогает регулировать количество фосфатов и кальция, необходимых для поддержания здоровья костей, зубов и мышц. Хотя мы получаем большую часть необходимого нам витамина D от пребывания на солнце, зимой это может быть затруднено.
В результате многие британцы обнаружат, что к февралю и марту у них низкий уровень витамина D. Если у вас дефицит витамина D, это может привести к ряду проблем, таких как усталость, боли в костях, мышечная слабость и изменения настроения. Чтобы предотвратить дефицит витамина D зимой, рекомендуется принимать добавки.
«Воздействие солнечного света в летние месяцы обеспечивает нам минимальный уровень витамина D, но в зимние месяцы, с ограниченным доступом к солнечному свету, а также положением Великобритании в северном полушарии, невозможно получить достаточно. Если вы добавите к этому наш преимущественно закрытый образ жизни и обильное использование солнцезащитного крема, то неудивительно, что около 25 процентов британского населения испытывает дефицит витамина D», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Если вы решите принимать добавки по этой причине врач рекомендовала выбирать те, которые содержат витамин D3 для «большего питательного эффекта». Витамин D3 поступает из животных источников и солнечного света, тогда как D2 поступает из растений.
«Большинству из нас было бы полезно принимать добавки с витамином D, но вы можете получить большую питательную отдачу от затраченных средств, выбрав добавки, содержащие витамин D3, который на 87 процентов более эффективен, чем растительная форма витамина D2».
Ваш лечащий врач может проверить ваш уровень с помощью анализа крови, а также есть варианты частного тестирования, которое вы можете сделать дома.
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