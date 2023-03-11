Диетолог Гинзбург: здоровье и молодость женщин зависят от железа
Врач-диетолог Михаил Гинзбург: женщины теряют много железа, его необходимо восполнять.
Доктор Гинзбург рассказал, что железо является одним из важнейших микроэлементов, которые необходимо получать женщинам. По словам специалиста, большинство взрослых представительниц женского пола не получают нужное им вещество в нужном количестве. Между тем, именно от него зависят многие аспекты их здоровья, психологическая устойчивость, внешняя привлекательность и моложавость.
«Большинство представительниц прекрасного пола живут с дефицитом этого элемента. Дефицит железа ускоряет старение женщины, лишает ее молодости, здоровья и красоты», - заявил врач.
Гинзбург подчеркнул: чтобы выявить нехватку железа, общего анализа крови недостаточно – необходим анализ на ферритин.
«Норма ферритина: 20-200. Насторожиться нужно, когда показатель ферритина ниже 30», - объяснил специалист.
Гинзбург указал на то, что многие женщины знают: дефицит железа способствует развитию железодефицитной анемии. Медик уточнил: до возникновения анемии проходит много времени, и на протяжении этого периода дефицит железа может провоцировать разнообразные нарушения в женском организме.
Доктор Гинзбург перечислил симптомы, которые указывают на нехватку этого вещества.
- Бледность.
- Быстро возникающие утомление, усталость.
- Низкий уровень энергии с постоянной вялостью и апатией.
- Подавленное эмоциональное состояние, тревожность.
- Быстрое старение кожи.
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Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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