Диетолог Гинзбург: здоровье и молодость женщин зависят от железа

«Большинство представительниц прекрасного пола живут с дефицитом этого элемента. Дефицит железа ускоряет старение женщины, лишает ее молодости, здоровья и красоты», - заявил врач.

«Норма ферритина: 20-200. Насторожиться нужно, когда показатель ферритина ниже 30», - объяснил специалист.

Бледность.

Быстро возникающие утомление, усталость.

Низкий уровень энергии с постоянной вялостью и апатией.

Подавленное эмоциональное состояние, тревожность.

Быстрое старение кожи.

Доктор Гинзбург рассказал, что железо является одним из важнейших микроэлементов, которые необходимо получать женщинам. По словам специалиста, большинство взрослых представительниц женского пола не получают нужное им вещество в нужном количестве. Между тем, именно от него зависят многие аспекты их здоровья, психологическая устойчивость, внешняя привлекательность и моложавость.Гинзбург подчеркнул: чтобы выявить нехватку железа, общего анализа крови недостаточно – необходим анализ на ферритин.Гинзбург указал на то, что многие женщины знают: дефицит железа способствует развитию железодефицитной анемии. Медик уточнил: до возникновения анемии проходит много времени, и на протяжении этого периода дефицит железа может провоцировать разнообразные нарушения в женском организме.Доктор Гинзбург перечислил симптомы, которые указывают на нехватку этого вещества.Эксперт резюмировал: женщинам периодически нужны добавки с железом – их организм теряет его в большем количестве, чем получает с едой.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных признаках больной щитовидной железы.

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