Невролог Алехина: пациенты с дефицитом B12 замечают один и тот же симптом ночью

«Дефицит может вызвать серьезные проблемы и симптомы, включая крайнюю усталость, покалывание, мышечную слабость, депрессию и когнитивные проблемы», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Потоотделение затрагивает только верхнюю часть его тела от макушки до середины груди вокруг уровня сосков и, по-видимому, усиливается после употребления алкоголя».

Тело полагается на B12 для поддержания здоровых нервных клеток и производства ДНК — генетического материала организма. Хотя дефицит B12 обычно не является серьезным заболеванием, он может стать таковым, если его не лечить слишком долго. В одном отчете у нескольких пациентов, которые годами страдали от обильного ночного пота, был обнаружен дефицит витамина B12.На первом этапе уровень витамина В12 в крови просто снижается. Стадия 2 описывает «низкую концентрацию витамина В12 в клетке и метаболические нарушения», объясняет здоровье организма. В следующей фазе начинают повышаться уровни гомоцистеина и ММА, в то время как синтез ДНК снижается, что приводит к возникновению психоневрологических симптомов.Заключительная фаза характеризуется макроцитарной анемией, заболеванием крови, при котором костный мозг вырабатывает аномально большие эритроциты. Проявления макроцитарной анемии зависят от причины. Пациенты с витамином B12 часто жалуются на расстройства настроения и неврологические проблемы, влияющие на память, равновесие и другие сенсорные симптомы.Пациенты с дефицитом витамина B12 бываютРанее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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