Какие продукты избавляют от осенней сонливости: эндокринолог Павлова

«Осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом витамина D и серотонина», - сказала кандидат медицинских наук в беседе с радио Sputnik.

«Шоколад даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином».

«Одна или две чашки напитка отдельно от основного приема пищи помогут повысить уровень работоспособности в течение дня», - сказала специалист.