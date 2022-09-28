Какие продукты избавляют от осенней сонливости: эндокринолог Павлова
По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, в борьбе с осенней вялостью и хандрой может быть полезен шоколад.
Врач Павлова рассказала в интервью, что осенние снижение работоспособности, сонливость и вялость являются распространенным сезонным синдромом.
«Осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом витамина D и серотонина», - сказала кандидат медицинских наук в беседе с радио Sputnik.
Повысить тонус и улучшить энергетический потенциал помогает питание. В частности, говоря о том, какие продукты избавляют от осенней сонливости, эндокринолог Павлова указала на шоколад. Кусочек темного шоколада примерно в пять граммов может оказывать позитивное стимулирующее влияние на мозг.
«Шоколад даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином».
Кроме того, эффективным натуральным активатором является кофе. Для избавления от осенней сонливости врач рекомендует употреблять его без добавок в виде сливок или сахара.
«Одна или две чашки напитка отдельно от основного приема пищи помогут повысить уровень работоспособности в течение дня», - сказала специалист.
Павлова добавила, что осенняя апатия может быть симптомом гормональных изменений, вызываемых неблагоприятными климатическими особенностями. Корректировать данное состояние нужно строго у медиков, на продукты в этом случае полагаться не стоит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников прокомментировал возможную связь между употреблением кофе остеопорозом.
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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