Мочевая кислота влияет на подверженность опасному нарушению в сердце

«Повышенный уровень мочевой кислоты увеличивал риск аритмии даже у участников, у которых не развилось высокое кровяное давление, диабет, ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность в течение периода наблюдения. Это означает, что мочевая кислота может действовать не только через кардиометаболические механизмы, повышая риск фибрилляции предсердий, но и оказывать прямое влияние на развитие аритмии через другие механизмы», - констатировали специалисты.

Мочевая кислота – это химическое вещество, которое вырабатывается, когда организм расщепляет пурины. Эти вещества содержатся в больших количествах в алкоголе, (особенно в пиве), и в таких продуктах, как красное мясо, бекон, субпродукты, некоторые морепродукты, включая рыбу (сардины, сельдь). Проблема повышенного уровня мочевой кислоты наиболее известна своей связью с подагрой и камнями в почках. Однако в последнее время исследователи все чаще говорят о том, что повышенное содержание мочевой кислоты также ассоциируется с подверженностью гипертонии, диабету и сердечным заболеваниям. Недавнее исследование показало, что избыток мочевой кислоты влияет на склонность к фибрилляции предсердий. Эта разновидность сердечной аритмии является одной из частых причин инсультаУченые пришли к заключению, что высокий уровень мочевой кислоты в среднем возрасте может значительно увеличить риск серьезной сердечной аритмии в последующие десятилетия даже у людей, не входящих в группу риска.Исследователи проанализировали данные более 330 тысяч человек, собранные за 26 лет наблюдений. Испытуемые возрастом от 30 до 60 лет не имели сердечно-сосудистых заболеваний на момент включения. У них с помощью анализа крови измерялся уровень мочевой кислоты, и оказалось, что риск фибрилляции предсердий у людей становился более значимым по мере ее увеличения.По их словам, необходимо понять, может ли снижение уровня мочевой кислоты снижать подверженность фибрилляции предсердий.Ранее портал MedikForum.ru писал о значительном влиянии такого микроэлемента как железо на здоровье женщин.

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