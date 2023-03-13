Напиток с корицей снижает уровень сахара в крови за 30 минут - диетолог Пономарева

"Чай с корицей может снизить уровень глюкозы в крови после приема пищи в течение 30 минут. Постпрандиальная глюкоза в крови — это измерение концентрации сахара в крови в кровотоке в период до четырех часов после еды", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Результаты показали, что порошок корицы, по-видимому, вызывал «значительное снижение» постпрандиального уровня глюкозы в крови через 30 минут после употребления".

Диабет 2 типа возникает из-за недостаточной выработки инсулина — гормона, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Без этого ключевого механизма уровень глюкозы в крови может достигать опасных высот, повышая риск серьезных осложнений. К счастью, корректировка диеты — одно из лучших средств защиты, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты.Добавляете ли вы ее в свою сладкую выпечку или смешиваете с ароматным карри,Обладая антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сладковатая специя может помочь контролировать уровень сахара в крови.Исследователи изучили 30 взрослых людей, не страдающих диабетом, в возрасте от 20 до 53 лет, чтобы выяснить, влияет ли чай с корицей на это измерение уровня сахара в крови. Добровольцев случайным образом распределили на две группы. Одна была контрольной группой, а другая наслаждалась сладким горячим напитком.Более того, исследование пришло к выводу, что корица улучшает профили глюкозы и липидов у людей с диабетом 2 типа.Ранее МедикФорум писал о пользе отвара шиповника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.