Врач Савонина: людьми с лишним весом легче переносится химиотерапия
Врач-кардиолог Ольга Савонина: люди, имеющие лишний вес из-за повышенного содержания жира в организме, демонстрируют более высокие показатели выживаемости.
Врач Савонина напомнила в интервью о существующем «парадоксе ожирения», который в свое время был выявлен при исследовании людей с лишним весом, страдавших ишемической болезнью сердца. Ученые установили, что показатели таких пациентов после операции были лучше по сравнению с людьми, которые были стройными.
Ольга Савонина отметила, что парадокс ожирения проявляется также в том, как пациенты переносят лечение рака. «Ленте.ру» медик рассказала:
«Люди с избытком жира в организме имеют показатели выживаемости выше, чем те, у кого нормальный вес».
В частности, специалист констатировала, что людьми с лишним весом легче переносится химиотерапия – при имеющемся избытке жира у таких пациентов реже возникают побочные эффекты. Кроме того, имеющийся в теле жир способствует активному размножению важных для иммунитета Т-лимфоцитов.
Также, добавила кардиолог, организм, в котором имеется избыток жировой ткани, в большем количестве производит гормон грелин, препятствующий развитию такой патологии как сердечная недостаточность.
В то же время, подчеркнула врач, ожирение нельзя считать безусловно полезным.
«Люди с ожирением имеют риски развития болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и других заболеваний», - предупредила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии ожирения печени может меняться походка.
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Ольга Савонина
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врач-кардиолог
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