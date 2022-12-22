Медик объяснила влияние ОРВИ на обильное выпадение волос
Проблема выпадения волос зимой может усиливаться, в том числе из-за влияния сезонных респираторных инфекций, заявила трихолог Юлия Нагайцева.
Специалист констатировала в интервью, что следствием перенесенных простудных заболеваний может стать обильное выпадение волос. Нагайцева объяснила потерю волос из-за ОРВИ реакцией организма на происходящее при заболевании повышение температуры тела. По словам трихолога, в таких обстоятельствах волосы перестают получать поддерживающие их питательные вещества.
«Во время борьбы с высокой температурой организм пытается быстрее восстановиться, направляя микроэлементы и витамины в жизненно важные системы и органы, из-за чего их поставка в волосы временно прекращается», - сказала трихолог, беседуя с радио Sputnik.
Юлия Нагайцева добавила, что обильному выпадению волос может также содействовать активное употребление витаминов, прием лекарственных средств (в частности, антибиотиков). Медик конкретизировала, что витамин А, который стал активно употребляться в последнее время, делает потерю волос более существенной, когда его принимают в больших дозах.
Дополнительно эксперт указала на то, что в зимние месяцы для волос начинается фаза покоя, способная длиться три месяца – после этого они начинают активно выпадать, уступая место растущим. Если период обильного волосопада растягивается на 4-6 месяцев, нужно обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему начинают выпадатьволосы.
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Юлия Нагайцева
Здоровье
врач-дерматовенеролог, трихолог
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