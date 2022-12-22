Медик объяснила влияние ОРВИ на обильное выпадение волос

«Во время борьбы с высокой температурой организм пытается быстрее восстановиться, направляя микроэлементы и витамины в жизненно важные системы и органы, из-за чего их поставка в волосы временно прекращается», - сказала трихолог, беседуя с радио Sputnik.

Специалист констатировала в интервью, что следствием перенесенных простудных заболеваний может стать обильное выпадение волос. Нагайцева объяснила потерю волос из-за ОРВИ реакцией организма на происходящее при заболевании повышение температуры тела. По словам трихолога, в таких обстоятельствах волосы перестают получать поддерживающие их питательные вещества.Юлия Нагайцева добавила, что обильному выпадению волос может также содействовать активное употребление витаминов, прием лекарственных средств (в частности, антибиотиков). Медик конкретизировала, что витамин А, который стал активно употребляться в последнее время, делает потерю волос более существенной, когда его принимают в больших дозах.Дополнительно эксперт указала на то, что в зимние месяцы для волос начинается фаза покоя, способная длиться три месяца – после этого они начинают активно выпадать, уступая место растущим. Если период обильного волосопада растягивается на 4-6 месяцев, нужно обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему начинают выпадать волосы.

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