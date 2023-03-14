Может ли яблочный уксус помочь при диабете?

«Отказ от рафинированных углеводов и сахара — безусловно, самый эффективный и самый здоровый способ регулировать уровень сахара в крови. Но употребление яблочного уксуса также может быть полезным. Яблочный уксус на самом деле не содержит никаких витаминов или минералов, кроме очень небольшого количества калия, кальция и магния. Однако он также содержит аминокислоты и антиоксиданты», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что яблочный уксус может быть полезен для уровня сахара в крови, что является отличной новостью для диабетиков. Исследователи подвергли пять здоровых испытуемых шести тестовым приемам пищи. Блюда, полученные в случайном порядке, состояли из 100 г нарезанного салата, либо сбрызнутого оливковым маслом, оливковым маслом и уксусом, либо оливковым маслом, уксусом и пищевой содой.В трех случаях после тестовых приемов пищи следовали 50 г белого хлеба (что вызывало резкий скачок уровня сахара в крови). Уровни сахара (глюкозы) в крови измеряли до еды и через 95 минут после еды.Исследователи отметили, чтоЭто исследование имеет ограничения. Во-первых, размер выборки крошечный, поэтому результаты нельзя применить к более широкой совокупности. А во-вторых, пробное питание давали людям, у которых нет сахарного диабета 2 типа.Всем, кто борется с какой-либо конкретной проблемой со здоровьем, лучше всего обратиться к своему врачу.Ранее МедикФорум писал о симптомах мужского ПМС.

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