Горячие и холодные напитки, которые повышают ваше давление - терапевт Андреева

"Люди должны быть осторожны с некоторыми горячими и холодными напитками. Одним из этих напитков, к которому следует относиться с осторожностью, является чай. Еще одним горячим напитком, который следует ограничить, является кофе, который «может повысить кровяное давление», если вы употребляете четыре или более чашек в течение дня. Что касается холодных напитков, взрослым рекомендуется ограничить потребление энергетических напитков. Еще один напиток, от которого нужно отказаться, — это кола", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Чтобы узнать, может ли кофеин повысить ваше кровяное давление, проверьте свое кровяное давление перед тем, как выпить чашку кофе или другого напитка с кофеином, и еще раз через 30–120 минут после этого».

«Если вы плохо питаетесь и переходите на диету с низким содержанием жиров, низким содержанием соли и высоким содержанием фруктов и овощей, это может снизить систолическое артериальное давление до 11 мм рт.ст.».

Бананы

Лосось

Йогурт

Картофель

Помидоры

Любое значение артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. подвергает вас повышенному риску серьезных последствий для здоровья, таких как сердечный приступ или инсульт. Простое употребление неподходящего напитка может привести к ухудшению здоровья, но какие напитки следует ограничить?Причина, по которой чай, кофе, энергетические напитки и кола могут способствовать повышению кровяного давления, заключается в содержании в них кофеина. Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если у вас нет высокого кровяного давления.Если у вас высокое кровяное давление, спросите своего врача, следует ли вам ограничить или прекратить употребление напитков с кофеином.Еще одним «вредным» напитком, который может привести к повышению артериального давления, является алкоголь.Ранее МедикФорум писал о симптомах мужского климакса.

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