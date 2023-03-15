Гинеколог незаметные симптомы рака яичников, которые вы никогда не должны игнорировать

"Самая большая проблема с этим типом рака заключается в том, что в настоящее время более 75 процентов случаев диагностируются на более поздних стадиях, когда рак уже распространился в брюшную полость или за ее пределы, и хотя лечение значительно улучшилось, более поздняя диагностика действительно означает что выживаемость ниже", - говорит акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

"И если вы заметили, что у вас более частое мочеиспускание или у вас появилась потребность вставать ночью, чтобы помочиться, это может быть предупреждающим знаком".

Одна из главных причин более поздней диагностики заключается в том, что рак яичников часто не вызывает значительных симптомов, пока не станет достаточно запущенным. Есть несколько малозаметных симптомов, которые потенциально могут быть ранним признаком рака яичников, и она предупреждает женщин, чтобы они были осторожны с ними.«Ключевыми симптомами», на которые следует обратить внимание, являютсяДля вздутия живота этоДалее следует опасаться «новой боли в области таза, спины или нижней части живота, которая не проходит быстро».В дополнение к этому, вы также можете испытывать потерю аппетита или быстрое чувство сытости после еды, и если вы заметите какой-либо комок или опухоль в нижней части живота или таза.Другие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают стойкое расстройство желудка, изменение характера стула (либо запор, либо диарея), необъяснимую потерю веса, постоянную усталость или аномальное вагинальное кровотечение.Ранее МедикФорум писал о пользе колбасы.

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