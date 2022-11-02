Офтальмолог Никитина объяснила причины сна с приоткрытыми глазами

«Сон с полуоткрытыми глазами может оказаться следствием эндокринной офтальмопатии – прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз, которое часто развивается из-за нарушения в работе щитовидной железы», - рассказала Анна Никитина «Москве 24».

«Причиной может быть лунатизм либо развитие серьезных неврологических состояний», - дополнила Никитина, посоветовав.

В интервью офтальмолога Анны Никитиной прозвало предупреждение: сон, во время которого глаза человека остаются приоткрытыми, может сигнализировать о различных нарушениях в организме. В частности, это возможно из-за эндокринологических проблемы.Специалист уточнила, что в случае данного нарушения может происходить развитие экзофтальма – состояния, для которого характерны отеки жировой клетчатки и выпячивание глазных яблок. По этой причине веки спящего человека не смыкаются.Помимо того, причиной сна с приоткрытыми глазами могут быть нарушения в глазных мышцах и круговых мышцах, ответственных за смыкание век.Взрослым людям с этой проблемой следует обращаться к врачам, подчеркнула эксперт. В свою очередь, дети часто спят с не закрытыми полностью глазами, и для них это бывает нормально.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменение формы и вида пальцев может оказаться симптомом рака легкого.

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