Миоклонус есть у 75% пациентов с «ранним началом» болезни Альцгеймера — невролог Алехина

"У пациентов с болезнью Паркинсона часто наблюдается тремор с перекатыванием таблеток, но другие неврологические причины могут включать деменцию с тельцами Леви", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"При болезни Паркинсона эта структура мозга не получает достаточного количества дофамина для формирования связей. Это приводит к прерыванию связи внутри мозга, что приводит к тому, что движения происходят не так плавно".

«Миоклонус чаще наблюдается при ранней и быстро прогрессирующей болезни Альцгеймера, где его распространенность может достигать 75 процентов».

Деменция ухудшается по мере того, как нервные клетки в головном мозге постепенно повреждаются и больше не могут функционировать. Со временем это может поставить под угрозу мыслительные способности и моторику человека. Вот почему у некоторых пациентов начинает развиваться особый тип миоклонуса.Наиболее очевидной причиной физиологического тремора является кофеин и другие стимуляторы, усиливающие кровоток.Тремор покоя называется так, потому что он выглядит так, как будто человек перекатывает "таблетку" или другой небольшой предмет между большим и указательным пальцами.Когда возникает тремор, это отражает проблемы в той части мозга, которая контролирует движение, известной как базальные ганглии.Эта область, расположенная глубоко в мозгу, включает в себя несколько структур, расположенных в таламусе.В отчете цитируется исследование, в котором восемь процентов пациентов с болезнью Альцгеймера имели миоклонический вариант, характеризующийся пресенильным началом с тяжелым ухудшением когнитивных функций, мутизмом и ранним началом миоклонии.Миоклонус описывает внезапное, кратковременное произвольное подергивание или подергивание мышцы или группы мышц. Дергающийся генерал не может быть остановлен или проконтролирован человеком.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

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