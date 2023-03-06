Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина
Невролог делится тонкими признаками деменции, о которых следует знать.
Изменения в поведении могут сигнализировать о болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции.
Потеря уверенности, например, может заставить человека отказаться от своих обычных социальных обязательств. Отсутствие интереса к занятиям, которые когда-то вдохновляли вас, может быть признаком состояния, изменяющего мозг.
«По мере того, как состояние ухудшается, вам может быть трудно планировать и принимать решения. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, могут «легко запутаться и встревожиться. Понятно, что эти изменения в чувствах и поведении могут вызвать у человека сильные страдания и подвергнуть его большему риску депрессии», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- Трудности с запоминанием времени и дат
- Трудно воспринимать новую информацию
- Забывание названий знакомых лиц и мест
- Пытаясь подобрать нужные слова
«Важно помнить, что два человека не будут переживать деменцию совершенно одинаково. При болезни Альцгеймера аномальные белки в мозге повреждают клетки, и со временем они начинают отмирать. Ранними симптомами часто являются провалы в памяти».
Существуют и другие формы деменции, такие как:
- Сосудистая деменция
- Деменция с тельцами Леви
- Лобно-височная деменция
Вторым наиболее распространенным типом является сосудистая деменция, при которой мозг повреждается при снижении притока к нему крови.
«Это может произойти после инсульта или мини-инсульта. Симптомы сосудистой деменции могут ухудшаться большими или малыми шагами».
Признаки сосудистой деменции:
- Медлительность мысли
- Трудности с планированием
- Проблемы с пониманием
- Проблемы с концентрацией
- Изменения в вашем настроении или поведении
- Проблемы с памятью и речью (но они встречаются не так часто, как у людей с болезнью Альцгеймера).
Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить деменцию.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий