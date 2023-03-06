Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина

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Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина


Невролог делится тонкими признаками деменции, о которых следует знать.


Изменения в поведении могут сигнализировать о болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции.

Потеря уверенности, например, может заставить человека отказаться от своих обычных социальных обязательств. Отсутствие интереса к занятиям, которые когда-то вдохновляли вас, может быть признаком состояния, изменяющего мозг.

«По мере того, как состояние ухудшается, вам может быть трудно планировать и принимать решения. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, могут «легко запутаться и встревожиться. Понятно, что эти изменения в чувствах и поведении могут вызвать у человека сильные страдания и подвергнуть его большему риску депрессии», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
  • Трудности с запоминанием времени и дат
  • Трудно воспринимать новую информацию
  • Забывание названий знакомых лиц и мест
  • Пытаясь подобрать нужные слова
«Важно помнить, что два человека не будут переживать деменцию совершенно одинаково. При болезни Альцгеймера аномальные белки в мозге повреждают клетки, и со временем они начинают отмирать. Ранними симптомами часто являются провалы в памяти».

Существуют и другие формы деменции, такие как:
  • Сосудистая деменция
  • Деменция с тельцами Леви
  • Лобно-височная деменция


Названо «необъяснимое ощущение», способное быть ранним признаком рака


Вторым наиболее распространенным типом является сосудистая деменция, при которой мозг повреждается при снижении притока к нему крови.

«Это может произойти после инсульта или мини-инсульта. Симптомы сосудистой деменции могут ухудшаться большими или малыми шагами».

Признаки сосудистой деменции:
  • Медлительность мысли
  • Трудности с планированием
  • Проблемы с пониманием
  • Проблемы с концентрацией
  • Изменения в вашем настроении или поведении
  • Проблемы с памятью и речью (но они встречаются не так часто, как у людей с болезнью Альцгеймера).


То, как вы спите, может быть ранним признаком деменции


Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить деменцию.


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