Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина

«По мере того, как состояние ухудшается, вам может быть трудно планировать и принимать решения. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, могут «легко запутаться и встревожиться. Понятно, что эти изменения в чувствах и поведении могут вызвать у человека сильные страдания и подвергнуть его большему риску депрессии», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Трудности с запоминанием времени и дат

Трудно воспринимать новую информацию

Забывание названий знакомых лиц и мест

Пытаясь подобрать нужные слова

«Важно помнить, что два человека не будут переживать деменцию совершенно одинаково. При болезни Альцгеймера аномальные белки в мозге повреждают клетки, и со временем они начинают отмирать. Ранними симптомами часто являются провалы в памяти».

Сосудистая деменция

Деменция с тельцами Леви

Лобно-височная деменция

«Это может произойти после инсульта или мини-инсульта. Симптомы сосудистой деменции могут ухудшаться большими или малыми шагами».

Медлительность мысли

Трудности с планированием

Проблемы с пониманием

Проблемы с концентрацией

Изменения в вашем настроении или поведении

Проблемы с памятью и речью (но они встречаются не так часто, как у людей с болезнью Альцгеймера).

Изменения в поведении могут сигнализировать о болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции.Потеря уверенности, например, может заставить человека отказаться от своих обычных социальных обязательств. Отсутствие интереса к занятиям, которые когда-то вдохновляли вас, может быть признаком состояния, изменяющего мозг.Вторым наиболее распространенным типом является сосудистая деменция, при которой мозг повреждается при снижении притока к нему крови.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить деменцию.

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