Признаки эмфиземы легких, которая вызывает "дыры в легких" - терапевт Андреева

«Это уменьшает площадь поверхности легких и, в свою очередь, количество кислорода, попадающего в кровоток. Когда вы выдыхаете, поврежденные альвеолы не работают должным образом, и старый воздух задерживается, не оставляя места для входа свежего, богатого кислородом воздуха», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Увеличение одышки (особенно когда вы активны)

Постоянный загрудинный кашель с мокротой (некоторые люди могут счесть это просто «кашлем курильщика»)

Частые инфекции грудной клетки

Постоянные хрипы

«Не игнорируйте это, говоря себе, что это из-за того, что вы стареете или теряете форму».

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), считающаяся «третьей по значимости причиной смерти» во всем мире, является общим термином для группы заболеваний легких, вызывающих затруднение дыхания, включая эмфизему. Эмфизема вызывает повреждение воздушных мешков и может привести к целому ряду проблем, включая дыры в легких, если ее не лечить. Этот мрачный прогноз ставит во главу угла осознание симптомов.Как только у вас развивается эмфизема, воздушные мешочки в легких, также известные как альвеолы, повреждаются.Беспокоит то, что внутренние стенки этих воздушных мешочков со временем могут ослабнуть и разорваться, создавая большие воздушные пространства вместо множества маленьких.Хотя проблемы с дыханием со временем постепенно ухудшаются, лечение может помочь держать их под контролем. Чтобы получить правильную помощь, вам нужно сначала определить состояние.Вы должны быть особенно осторожны, если этот тип одышки ухудшается или мешает вашей повседневной деятельности.Крайне важно начать лечение «как можно скорее», прежде чем ваши легкие получат серьезное повреждение.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

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