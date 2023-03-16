Этот подсластитель облегчает симптомы ревматоидного артрита - врач Захарова

«Модель на мышах показывает, что большое количество сукралозы снижает активацию Т-клеток, которые борются с болезнями и инфекциями», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, могут ли эти эффекты сукралозы у мышей быть воспроизведены у людей. Если эти первоначальные результаты подтвердятся у людей, однажды они смогут предложить способ ограничить некоторые вредные последствия аутоиммунных заболеваний».

"Ревматоидный артрит может привести к тугоподвижности суставов первым делом по утрам, которая может длиться до 30 минут".

Новые исследования показывают, что сукралоза, основа искусственных подсластителей, предотвращает атаку клеток на здоровые ткани организма.Ревматоидный артрит — это аутоиммунное заболевание, при котором сверхактивная иммунная система атакует здоровые клетки.В ходе эксперимента лабораторных грызунов кормили эквивалентом приемлемой суточной дозы сукралозы, рекомендованной европейскими и американскими органами по безопасности пищевых продуктов. Исследователи обнаружили, что у мышей, которых кормили сукралозой, была снижена реакция Т-клеток на инфекцию.Ревматоидный артрит может привести к хронической боли в суставах, болезненности, отечности или скованности.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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