Терапевт Андреева объяснила почему больным подагрой нельзя есть мед
Подагра традиционно считалась болезнью богатых людей из-за ее связи с мясом, но даже, казалось бы, здоровая пища может спровоцировать это состояние.
Некоторые артритные состояния, такие как подагра, вызваны избытком мочевой кислоты в суставах. После провокации кислоты сливаются в острые кристаллы, которые вызывают болезненные обострения, длящиеся недели или месяцы. Хотя здоровая диета может компенсировать эти осложнения, некоторые суперпродукты могут способствовать накоплению мочевой кислоты сверх того, с чем организм может справиться.
Продукты, которые естественным образом содержат большое количество фруктозы, не рекомендуются пациентам с подагрой, поскольку они вызывают неблагоприятное увеличение мочевой кислоты.
Фруктоза, которая естественным образом содержится в меде, помогает предотвратить низкий уровень сахара в крови.
"Мед также «считается суперпродуктом» из-за его антибактериальных и противовирусных свойств. Мед богат фруктозой, что способствует высвобождению пуринов при расщеплении в организме", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Пуриновые соединения, независимо от того, поступают ли они из организма или из пищи, повышают уровень мочевой кислоты.
«Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов мочевой кислоты, которые затем накапливаются в мягких тканях и суставах, вызывая болезненные симптомы подагры».
Основным диетическим изменением, рекомендуемым для пациентов с риском подагры, является диета с низким содержанием пуринов. Хотя полностью отказаться от пищевых пуринов бывает сложно, пациентам рекомендуется по возможности ограничивать их потребление.
Продукты и напитки с высоким содержанием пуринов:
- Алкогольные напитки (все виды).
- Некоторые виды рыбы, морепродуктов и моллюсков, в том числе анчоусы, сардины, сельдь, мидии, треска, морские гребешки, форель и пикша.
- Некоторые виды мяса, такие как бекон, индейка, телятина, оленина и мясные субпродукты, такие как печень.
Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий