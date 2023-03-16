Терапевт Андреева объяснила почему больным подагрой нельзя есть мед

"Мед также «считается суперпродуктом» из-за его антибактериальных и противовирусных свойств. Мед богат фруктозой, что способствует высвобождению пуринов при расщеплении в организме", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Избыток мочевой кислоты может привести к образованию кристаллов мочевой кислоты, которые затем накапливаются в мягких тканях и суставах, вызывая болезненные симптомы подагры».

Алкогольные напитки (все виды).

Некоторые виды рыбы, морепродуктов и моллюсков, в том числе анчоусы, сардины, сельдь, мидии, треска, морские гребешки, форель и пикша.

Некоторые виды мяса, такие как бекон, индейка, телятина, оленина и мясные субпродукты, такие как печень.

Некоторые артритные состояния, такие как подагра, вызваны избытком мочевой кислоты в суставах. После провокации кислоты сливаются в острые кристаллы, которые вызывают болезненные обострения, длящиеся недели или месяцы. Хотя здоровая диета может компенсировать эти осложнения, некоторые суперпродукты могут способствовать накоплению мочевой кислоты сверх того, с чем организм может справиться.Продукты, которые естественным образом содержат большое количество фруктозы, не рекомендуются пациентам с подагрой, поскольку они вызывают неблагоприятное увеличение мочевой кислоты.Фруктоза, которая естественным образом содержится в меде, помогает предотвратить низкий уровень сахара в крови.Пуриновые соединения, независимо от того, поступают ли они из организма или из пищи, повышают уровень мочевой кислоты.Основным диетическим изменением, рекомендуемым для пациентов с риском подагры, является диета с низким содержанием пуринов. Хотя полностью отказаться от пищевых пуринов бывает сложно, пациентам рекомендуется по возможности ограничивать их потребление.Распространенность мочевой кислоты среди населения в целом растет. Были перечислены несколько потенциальных причин, в том числе повышенная тенденция к ожирению, факторы западного образа жизни и повышенная распространенность определенных лекарств.Ранее МедикФорум писал о признаках сердечной недостаточности.

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