Терапевт Андреева: 2 добавки, связанные с накоплением игольчатых кристаллов в суставах

«Приступы подагры чаще всего возникают в большом пальце ноги, другие суставы могут испытывать сильную боль и другие симптомы», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Ниацин может вызывать избыток мочевой кислоты в крови (гиперурикемия), что повышает риск подагры. Витамин А, с другой стороны, является жирорастворимым витамином, играющим важную роль в поддержании здоровья кожи и глаз. При приеме в больших дозах это также может привести к накоплению мочевой кислоты в крови».

«Игольчатые кристаллы образуются в суставах и вокруг них — часто начиная с основания большого пальца ноги — вызывая эпизоды сильной боли, жара и отека».

Артрит — это общий термин для нескольких состояний, при которых суставы страдают от изнурительной боли. Большинство из них начинаются с разрушения хряща. Более болезненные формы артрита, такие как подагра, возникают, когда в суставах скапливаются острые «игольчатые» кристаллы. По мнению некоторых органов здравоохранения, два витамина могут способствовать развитию подагры, оставляя продукты жизнедеятельности в крови.Подагра «обычно возникает в виде эпизодических приступов, которые вызывают неожиданную боль, как правило, в ночное время».Более того, хотя приступы обычно происходят ночью, они могут длиться до двух недель, и многие люди остаются бессимптомными в промежутках между приступами. Чтобы предотвратить приступ, врач предостерегает от использования некоторых витаминов, таких какНиацин, также известный как витамин B3, имеет решающее значение для функционирования обмена веществ и является водорастворимым витамином. Он используется для помощи в правильном функционировании пищеварительной системы, кожи и нервов.Подагра развивается преимущественно у людей,Ранее МедмкФорум писал о пользе индейки.

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