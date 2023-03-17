Сомнолог Поляков поделился средствами для хорошего сна

«Гораздо важнее засыпать и вставать в одно и то же время и иметь четыре-пять циклов полноценного сна, что составляет примерно 7,5 часа», - сказал он в беседе с газетой «Петербургский дневник».

«За час-полтора до сна нужно убрать гаджеты и выключить телевизор. Кроме того, можно принять душ, полежать в теплой ванне, почитать, чтобы максимально расслабиться», - поделился эксперт одним из рецептов засыпания.

«Лучше за два-три часа дать внутренним органам отдохнуть от пищи. Но иногда в ритуал отхода ко сну входят чай, молоко с медом или банан – мои пациенты используют такие приёмы для лучшего засыпания», - констатировал специалист.

Снижение качества сна и недосып являются актуальной проблемой для миллионов людей по всему миру. Нередко тем, кто хочет наладить хороший сон, рекомендуют достаточно рано засыпать и просыпаться с началом светового дня. Но врач отметил в интервью, что образ жизни и занятость человека, его работа часто не позволяют следовать такому графику.По мнению сомнолога Полякова, для качественного сна более важными являются другие факторы.Сомнолог поделился средствами для хорошего сна. Поляков заявил, что спальня должна быть хорошо проветрена и в ней должна царить прохлада, а не духота. Также для быстрого засыпания важно, чтобы было темно.Поляков добавил, что физические нагрузки в вечернее время должны быть достаточно деликатными. Например, хорошо просто прогуляться.Кроме того, следует избегать плотного насыщения, не загружать пищеварительную систему едойРанее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологические причины могут скрываться за нежеланием спать.

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