Сомнолог Поляков поделился средствами для хорошего сна
Психотерапевт и сомнолог Александр Поляков: питье молока с медом действительно способствует засыпанию.
Снижение качества сна и недосып являются актуальной проблемой для миллионов людей по всему миру. Нередко тем, кто хочет наладить хороший сон, рекомендуют достаточно рано засыпать и просыпаться с началом светового дня. Но врач отметил в интервью, что образ жизни и занятость человека, его работа часто не позволяют следовать такому графику.
По мнению сомнолога Полякова, для качественного сна более важными являются другие факторы.
«Гораздо важнее засыпать и вставать в одно и то же время и иметь четыре-пять циклов полноценного сна, что составляет примерно 7,5 часа», - сказал он в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Сомнолог поделился средствами для хорошего сна. Поляков заявил, что спальня должна быть хорошо проветрена и в ней должна царить прохлада, а не духота. Также для быстрого засыпания важно, чтобы было темно.
«За час-полтора до сна нужно убрать гаджеты и выключить телевизор. Кроме того, можно принять душ, полежать в теплой ванне, почитать, чтобы максимально расслабиться», - поделился эксперт одним из рецептов засыпания.
Поляков добавил, что физические нагрузки в вечернее время должны быть достаточно деликатными. Например, хорошо просто прогуляться.
Кроме того, следует избегать плотного насыщения, не загружать пищеварительную систему едой
«Лучше за два-три часа дать внутренним органам отдохнуть от пищи. Но иногда в ритуал отхода ко сну входят чай, молоко с медом или банан – мои пациенты используют такие приёмы для лучшего засыпания», - констатировал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологические причины могут скрываться за нежеланием спать.
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Александр Поляков
Здоровье
врач-психотерапевт, сомнолог, руководитель Лаборатории сна
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