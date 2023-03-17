Диетолог Евстигнеева: сидячая жизнь ведет к проблемам с ЖКТ

«Если регулярно сидеть длительное время, существует риск запоров и снижения сократительной способности желчного пузыря – он становится вялым и малоактивным», - объяснила медик «Москве 24».

«Кроме сидячего образа жизни, это питание, стрессы и наследственность», - назвала медик факторы, влияющие на его состояние.

В интервью гастроэнтеролога и диетолога Гузель Евстигнеевой прозвучало предупреждение о негативном влиянии сидячего образа жизни для здоровья пищеварительного тракта. Специалист подчеркнула: чтобы иметь работающий как часы ЖКТ, очень важно достаточно двигаться.Евстигнеева отметила, что слабый желчный пузырь уменьшает выработку желчи, стимулирующей деятельность кишечника. Кроме того, желчь принимает непосредственное участие в процессах усвоения жиров. Если она не вырабатывается в нужном количестве, возникает проблема нерегулярного стула и склонности к запорам, а также ухудшается усваивание организмом жирорастворимых витаминов. Кроме того нарушенная переработка телом жиров из-за недостатка желчи негативно влияет на кожу и гормональный баланс, поскольку дерматологическое здоровье и производство гормонов тесно связаны с тем, как организм получает жиры.В то же время, уточнила Евстигнеева, для здоровья ЖКТ важно не только то, насколько подвижен человек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие здоровые привычки врачи советуют внедрять в свою жизнь россиянам.

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