Нутрициолог Строков перечислил травы, которые снижают сахар

150 Фото: https://unsplash.com/photos/mRaNok_Ld6s
Нутрициолог Строков перечислил травы, которые снижают сахар


Добавка, содержащая натуральные ингредиенты, такие как куркума, показала многообещающее снижение уровня сахара в крови в исследованиях.


Диетические вмешательства обычно являются лучшим оружием, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого уровня сахара в крови, вызванного диабетом 2 типа. Тем не менее, новые исследования показывают, что «натуральные» добавки также могут быть весьма эффективными в контроле уровня глюкозы в крови. 

Осложнения диабета возникают из-за нарушения выработки инсулина, что повышает риск опасно высокого уровня сахара в крови.

Поэтому крайне важно контролировать уровень глюкозы в крови.


Эфирные масла греческих трав могут защитить от COVID-19


"Смесь из девяти трав может сделать это с удовольствием. От горькой дыни до куркумы и syzygium cumini до пажитника, ингредиенты традиционно используются в аюрведической медицине для лечения диабета. Работая синергетически, смесь обещает оказать общее благотворное влияние на уровень сахара в крови. В результате пользователи сообщают, что их контроль уровня глюкозы быстро улучшается, а в некоторых случаях нормализуется в течение четырех недель", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.



Диабет: этот напиток значительно снижает уровень сахара в крови - нужно кипятить 15 минут


Изучив 36 участников, добровольцев, разделенных на две группы, попросили принимать смесь трав или плацебо три раза в день в течение 30 дней. Участников также попросили проводить семь измерений уровня глюкозы раз в неделю в один и тот же день.

Однако, если вы принимаете какие-либо препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, важно поговорить со своим врачом и контролировать уровень глюкозы, поскольку вам может потребоваться уменьшить дозу ваших лекарств по мере улучшения уровня сахара в крови.  Как и в случае с любой добавкой, всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Травы, которые помогают снизить сахар: плоды китайской горькой тыквы, семена джамболана, листья подорожника, семена пажитника, листья джимнемы лесной, плоды эмблики, корень пикрорезы.


Ранее МедикФорум писал о том, какой хлеб можно диабетикам.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Нутрициолог Строков: ромашка снижает уровень сахара в крови на 60%
Диабет 2 типа: 3 суперпродукта для снижения риска высокого уровня сахара в крови
Симптомы диабета: 12 признаков низкого уровня сахара в крови, которые нельзя игнорировать
Теги : советы врачей, снижение сахара в крови, травы