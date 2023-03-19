Нутрициолог Строков перечислил травы, которые снижают сахар

"Смесь из девяти трав может сделать это с удовольствием. От горькой дыни до куркумы и syzygium cumini до пажитника, ингредиенты традиционно используются в аюрведической медицине для лечения диабета. Работая синергетически, смесь обещает оказать общее благотворное влияние на уровень сахара в крови. В результате пользователи сообщают, что их контроль уровня глюкозы быстро улучшается, а в некоторых случаях нормализуется в течение четырех недель", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Диетические вмешательства обычно являются лучшим оружием, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты от высокого уровня сахара в крови, вызванного диабетом 2 типа. Тем не менее, новые исследования показывают, что «натуральные» добавки также могут быть весьма эффективными в контроле уровня глюкозы в крови.Осложнения диабета возникают из-за нарушения выработки инсулина, что повышает риск опасно высокого уровня сахара в крови.Поэтому крайне важно контролировать уровень глюкозы в крови.Изучив 36 участников, добровольцев, разделенных на две группы, попросили принимать смесь трав или плацебо три раза в день в течение 30 дней. Участников также попросили проводить семь измерений уровня глюкозы раз в неделю в один и тот же день.Однако, если вы принимаете какие-либо препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, важно поговорить со своим врачом и контролировать уровень глюкозы, поскольку вам может потребоваться уменьшить дозу ваших лекарств по мере улучшения уровня сахара в крови. Как и в случае с любой добавкой, всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом.Травы, которые помогают снизить сахар:Ранее МедикФорум писал о том, какой хлеб можно диабетикам.

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