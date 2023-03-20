Невролог Алехина: тяга к сладкому может быть ранним признаком слабоумия

Снижение мотивации

Отсутствие интереса к вещам, которыми человек раньше наслаждался

Неподобающее поведение, например непристойные комментарии, пристальный взгляд, слишком фамильярное отношение к людям.

Снижение эмпатии

Трудно сосредоточиться на задачах

Навязчивое или повторяющееся поведение, например, повторение фраз или жестов, накопительство

Трудности с планированием, организацией и принятием решений

Отсутствие осознания изменений в себе

Трудности с запоминанием, поиском или пониманием слов

Постепенная потеря словарного запаса

Забывает, что такое обычные предметы и для чего они нужны, например, чайник, тостер, ключи.

Трудности в использовании речи, в том числе в построении предложений и правильном использовании грамматики

Трудности в ведении разговора — например, колебания, использование сокращенных предложений или использование неправильных слов

Трудно найти слова

Прекращают говорить на полуслове, пока ищут нужное слово.

"Ранние признаки лобно-височной деменции могут быть ошибочно приняты за депрессию или стресс. Диагноз может быть трудно поставить, особенно если симптомы малозаметны. Изменения в поведении в отношении еды или питья, например, тяга к сладкому, плохие манеры за столом, переедание, чрезмерное употребление алкоголя", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

В отличие от более распространенных типов деменции, таких как болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция может не приводить к потере памяти на ранних стадиях. Части мозга, пораженные лобно-височной деменцией, отвечают за личность, поведение и речь. Похоже, что у трети людей с этим заболеванием существует генетическая связь.Чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет, различают два типа лобно-височной деменции.Различают поведенческий вариант лобно-височной деменции (бвЛВД) и первично-прогрессирующую афазию (ППА).Лобно-височная деменция, первично-прогрессирующий тип афазии, отличается от поведенческого варианта, поскольку имеет тенденцию влиять на речь, а не на поведение.Ранее МедикФорум писал о психологическом воздействии сыра.

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