Невролог Алехина: тяга к сладкому может быть ранним признаком слабоумия

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Невролог Алехина: тяга к сладкому может быть ранним признаком слабоумия


При поражении деменцией лобных и височных долей головного мозга могут быть отличительные признаки заболевания.


В отличие от более распространенных типов деменции, таких как болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция может не приводить к потере памяти на ранних стадиях. Части мозга, пораженные лобно-височной деменцией, отвечают за личность, поведение и речь. Похоже, что у трети людей с этим заболеванием существует генетическая связь.

Чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет, различают два типа лобно-височной деменции.


Желание постоянно есть сладости может быть признаком деменции


Различают поведенческий вариант лобно-височной деменции (бвЛВД) и первично-прогрессирующую афазию (ППА).

Поведенческий вариант может привести к:
  • Снижение мотивации
  • Отсутствие интереса к вещам, которыми человек раньше наслаждался
  • Неподобающее поведение, например непристойные комментарии, пристальный взгляд, слишком фамильярное отношение к людям.   
  • Снижение эмпатии
  • Трудно сосредоточиться на задачах
  • Навязчивое или повторяющееся поведение, например, повторение фраз или жестов, накопительство
  • Трудности с планированием, организацией и принятием решений
  • Отсутствие осознания изменений в себе
Лобно-височная деменция, первично-прогрессирующий тип афазии, отличается от поведенческого варианта, поскольку имеет тенденцию влиять на речь, а не на поведение.

Симптомы ППС могут включать:
  • Трудности с запоминанием, поиском или пониманием слов 
  • Постепенная потеря словарного запаса
  • Забывает, что такое обычные предметы и для чего они нужны, например, чайник, тостер, ключи.
  • Трудности в использовании речи, в том числе в построении предложений и правильном использовании грамматики
  • Трудности в ведении разговора — например, колебания, использование сокращенных предложений или использование неправильных слов  
  • Трудно найти слова 
  • Прекращают говорить на полуслове, пока ищут нужное слово.
"Ранние признаки лобно-височной деменции могут быть ошибочно приняты за депрессию или стресс. Диагноз может быть трудно поставить, особенно если симптомы малозаметны. Изменения в поведении в отношении еды или питья, например, тяга к сладкому, плохие манеры за столом, переедание, чрезмерное употребление алкоголя", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.


Тяга к сладкому может сигнализировать о раннем начале деменции


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