Невролог Алехина: тяга к сладкому может быть ранним признаком слабоумия
При поражении деменцией лобных и височных долей головного мозга могут быть отличительные признаки заболевания.
В отличие от более распространенных типов деменции, таких как болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция может не приводить к потере памяти на ранних стадиях. Части мозга, пораженные лобно-височной деменцией, отвечают за личность, поведение и речь. Похоже, что у трети людей с этим заболеванием существует генетическая связь.
Чаще всего страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет, различают два типа лобно-височной деменции.
Различают поведенческий вариант лобно-височной деменции (бвЛВД) и первично-прогрессирующую афазию (ППА).
Поведенческий вариант может привести к:
- Снижение мотивации
- Отсутствие интереса к вещам, которыми человек раньше наслаждался
- Неподобающее поведение, например непристойные комментарии, пристальный взгляд, слишком фамильярное отношение к людям.
- Снижение эмпатии
- Трудно сосредоточиться на задачах
- Навязчивое или повторяющееся поведение, например, повторение фраз или жестов, накопительство
- Трудности с планированием, организацией и принятием решений
- Отсутствие осознания изменений в себе
Симптомы ППС могут включать:
- Трудности с запоминанием, поиском или пониманием слов
- Постепенная потеря словарного запаса
- Забывает, что такое обычные предметы и для чего они нужны, например, чайник, тостер, ключи.
- Трудности в использовании речи, в том числе в построении предложений и правильном использовании грамматики
- Трудности в ведении разговора — например, колебания, использование сокращенных предложений или использование неправильных слов
- Трудно найти слова
- Прекращают говорить на полуслове, пока ищут нужное слово.
"Ранние признаки лобно-височной деменции могут быть ошибочно приняты за депрессию или стресс. Диагноз может быть трудно поставить, особенно если симптомы малозаметны. Изменения в поведении в отношении еды или питья, например, тяга к сладкому, плохие манеры за столом, переедание, чрезмерное употребление алкоголя", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
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