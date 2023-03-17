Диетолог Соломатина рассказала о психологическом воздействии сыра

«Сыр, как и любой другой животный продукт, способен оказывать психологическое воздействие, вызывая чувство покоя и расслабленности», - сообщила диетолог в интервью.

«Человек получает сразу столько полезных компонентов, как если бы он выпил несколько литров молока», - сравнила эксперт.

По словам Елены Соломатиной, сильная любовь к сыру у многих людей бывает неслучайной.Елена Соломатина объяснила, что сыр относится к продуктам, стимулирующим работу центров удовольствия. Такие продукты отличаются высокой концентрацией питательных веществ, выраженным приятным вкусом. Склонность организма реагировать на них эйфорически закрепилась эволюционно. Подобные продукты когда-то добывались далекими предками людей с огромным трудом, и если их удавалось добыть, это вызывало характерные эмоции, воздействуя на центры удовольствия.Говоря о полезных свойствах сыра, Соломатина уточнила, что этот продукт является по сути молочным концентратом, который был подвержен ферментации.Диетолог добавила, что наиболее сильным эффектом воздействия обладают твердые и сложные сорта сыра. Доводы специалиста приведены на «Царьград».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ольга Шуппо объяснила , как правильно пить воду в течение дня.

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