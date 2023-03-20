Врач Вялов: избыток витамина D опасен для иммунитета и костей

«Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много», - сказал Сергей Вялов.

«избыток этого нутриента приводит к угнетению иммунитета и вымыванию кальция из костей».

Врач Вялов затронул в интервью тему избыточной витаминизации. По словам медика, многим людям кажется, что они страдают от дефицита тех или иных веществ. Такой недостаток зачастую восполняется приемом витаминов, добавок, которые употребляются без проверок, анализов, консультаций со специалистами.Беседуя с радио Sputnik, медик уточнил , что для здоровья опасно злоупотреблять витамином D, который многие принимают, исходя из сугубо собственных представлений о потребности в нем. Между тем, слишком большие дозы витамина D негативно влияют на состояние костей –Кроме того, передозировка витамином D способствует угнетению иммунитета, ухудшает состояние кровеносных сосудов. Вдобавок это вредно для мозга, его когнитивные функции ослабляются. По словам Вялова, есть исследовательские данные, которые показывают, что при избыточном поступлении витамина D в организм начинает развиваться умственная отсталость.Специалист констатировал, что дневная доза этого витамина, необходимая организму, составляет от 600 до 800 МЕ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое действие оказывает на организм питье свекольного сока.

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