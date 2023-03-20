Врач Вялов: избыток витамина D опасен для иммунитета и костей
Гепатолог Сергей Вялов предупредил об опасности неумеренного употребления витамина D.
Врач Вялов затронул в интервью тему избыточной витаминизации. По словам медика, многим людям кажется, что они страдают от дефицита тех или иных веществ. Такой недостаток зачастую восполняется приемом витаминов, добавок, которые употребляются без проверок, анализов, консультаций со специалистами.
«Каждый свято верит, что ему витаминов не хватает. Никому в голову не приходит, что витаминов может быть слишком много», - сказал Сергей Вялов.
Беседуя с радио Sputnik, медик уточнил, что для здоровья опасно злоупотреблять витамином D, который многие принимают, исходя из сугубо собственных представлений о потребности в нем. Между тем, слишком большие дозы витамина D негативно влияют на состояние костей –
«избыток этого нутриента приводит к угнетению иммунитета и вымыванию кальция из костей».
Кроме того, передозировка витамином D способствует угнетению иммунитета, ухудшает состояние кровеносных сосудов. Вдобавок это вредно для мозга, его когнитивные функции ослабляются. По словам Вялова, есть исследовательские данные, которые показывают, что при избыточном поступлении витамина D в организм начинает развиваться умственная отсталость.
Специалист констатировал, что дневная доза этого витамина, необходимая организму, составляет от 600 до 800 МЕ.
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Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гепатолог, кандидат медицинских наук
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