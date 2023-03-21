Врач Андреева назвала признаки дефицита Омега-3 в организме

«Длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 играют ключевую роль в поддержании клеточных мембран по всему телу и имеют решающее значение для поддержания здоровья вашего сердца. Жирные кислоты омега-3 также помогают снизить уровень триглицеридов — жира, который циркулирует в крови. Высокий уровень триглицеридов может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Симптомы дефицита омега-3

"Сухая кожа может быть индикатором, так как жиры омега-3 помогают коже усваивать полезные питательные вещества и избавляться от вредных отходов. То же самое относится и к вашим волосам, поскольку те же жиры омега-3, которые содержатся в клетках кожи, также содержатся в волосяных фолликулах".

Наше тело нуждается в ряде витаминов, минералов и других питательных веществ, чтобы оставаться здоровым. Однако иногда бывает трудно получить все это только с помощью диеты. В некоторых случаях это может привести к дефициту.Жирные кислоты Омега-3 необходимы организму по множеству причин. Это семейство полиненасыщенных жиров, содержащихся в растительных маслах, орехах и семенах, а также в морепродуктах и рыбе.Это также имеет решающее значение для выработки регулирующих гормонов свертывания крови, сокращения и расслабления стенок артерий, которые перекачивают кровь.ЭПК и ДГК, содержащиеся в омега-3, также помогают с когнитивными функциями, здоровьем кожи и зрением. Омега-3 необходимы, так как организм не может вырабатывать их с нуля, они должны поступать с такими продуктами, как жирная рыба, орехи, семечки и листовые овощи.Признаки того, что у вас может быть дефицит омега-3, включаютСуществует ряд возможных признаков того, что вы не получаете достаточно омега-3.Ранее МедикФорум писал о том, почему нельзя аклоголь после 50-ти лет.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.