Онколог Воробьев поделился «тонким» симптомом рака кишечника





«Есть еще несколько тонких симптомов, на которые следует обратить внимание. Диагноз анемии может быть признаком внутреннего кровотечения, даже если вы не заметили крови в фекалиях. Недостаток железа в организме может вызвать у вас чувство усталости», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Одышка

Заметное сердцебиение

Бледная кожа

«Потеря веса встречается реже, чем некоторые другие симптомы, но рак кишечника может помешать вам усваивать все питательные вещества из пищи. Вам может не хотеться есть, если вы чувствуете тошноту, вздутие живота или просто не чувствуете голода».

Ранние признаки рака кишечника

«Самое распространенное, на что следует обратить внимание, — это изменения ваших привычек туалета. Если у вас черный или темно-красный кал или кровавый понос, вам следует срочно обратиться к врачу общей практики».

Также известный как колоректальный рак, он чаще всего проявляется симптомами, связанными с изменением привычек туалета. Однако могут быть и более «тонкие» признаки.Онколог предупредил, что пациенты с раком кишечника могут страдать анемией — уменьшением количества эритроцитов в организме. Это связано с тем, что у человека может быть внутреннее кровотечение, а точнее, кровотечение из опухоли.Он предупредил, что болезнь может вызвать изменения в вашем стуле на самых ранних стадиях.Изменения цвета, формы и текстуры вашего стула, которые сохраняются дольше нескольких дней, могут указывать на признаки инфекции, проблемы с пищеварением или более серьезные проблемы, такие как рак.Хотя постоянные запоры могут быть признаком рака кишечника, более частым симптомом является более жидкий стул или более частая потребность в туалете.Ранее МедикФорум писал о полезных продуктах, богатых магнием.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.