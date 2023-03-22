Белые пятна на языке и во рту сигнализируют о кандидозном стоматите

«Вы можете обнаружить признаки белых пятен, пятен и наростов на поверхности языка или полости рта. Они могут стираться или стираться, оставляя после себя очень воспаленный красный нижний слой, где они некротизировали поверхность рта», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Потеря вкуса или неприятный привкус во рту

Покраснение во рту и горле

Трещины в уголках рта

Болезненное жжение во рту

«В тяжелых случаях, которые не лечат, также существует риск дальнейшего распространения инфекции в ваш организм, что может быть серьезно».

Причины стоматита

Многие из нас знают, что определенные проблемы со ртом являются признаком плохой гигиены полости рта , например, кариес. Тем не менее, рот может указывать на ряд проблем со здоровьем. Одним из примеров этого являются белые пятна на языке или в полости рта.Оральная молочница — это незаразная грибковая инфекция, которую обычно можно лечить противогрибковыми препаратами.В некоторых случаях симптомы стоматита могут затруднить прием пищи и питье. Если не лечить, симптомы часто будут сохраняться, и ваш рот будет по-прежнему чувствовать себя некомфортно.Наличие молочницы во рту может быть результатом других проблем. Это может быть признаком сниженного иммунитета, плохого состояния полости рта, суперинфекции или после приема определенных лекарств, таких как стероиды или определенные антибиотики.Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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