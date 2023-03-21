Врач Демьяновская: дневную сонливость могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем

«Основной отличительной чертой патологической дневной сонливости является трудность или невозможность ее преодоления», - уточнила медик, беседуя с «Известиями».

Эндокринные нарушения.

Сбои обмена веществ.

Болезни почек.

Больная печень.

«Людям с подобной проблемой нужно сдать общий и биохимический анализы крови, проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы», - посоветовала Екатерина Демьяновская.

Во многих случаях одолевающая человека дневная сонливость является следствием недосыпа, отсутствия налаженного графика отдыха и работы. Но иногда сильное желание спать в дневное время сигнализирует о «серьезных проблемах со здоровьем», рассказала в интервью невролог Демьяновская.Специалистка уточнила, какие отклонения могут скрываться за возникающей днем сильной сонливостью.Кроме того, добавила Демьяновская, обострение сонливости днем может оказаться следствием приема лекарств, алкоголя. Если человек, не употребляющий лекарственных средств и спиртного, ощущает днем сонливость, которой трудно сопротивляться, ему следует проверить свое здоровье, считает невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме могут делать ночной сон слишком чутким, неглубоким.

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