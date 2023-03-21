Врач Демьяновская: дневную сонливость могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем

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сонливость

По словам невролога Екатерины Демьяновской, патологическую дневную сонливость отличает невозможность ее преодолеть.

Во многих случаях одолевающая человека дневная сонливость является следствием недосыпа, отсутствия налаженного графика отдыха и работы. Но иногда сильное желание спать в дневное время сигнализирует о «серьезных проблемах со здоровьем», рассказала в интервью невролог Демьяновская.

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«Основной отличительной чертой патологической дневной сонливости является трудность или невозможность ее преодоления», - уточнила медик, беседуя с «Известиями».

Специалистка уточнила, какие отклонения могут скрываться за возникающей днем сильной сонливостью.
  • Эндокринные нарушения.
  • Сбои обмена веществ.
  • Болезни почек.
  • Больная печень.
Кроме того, добавила Демьяновская, обострение сонливости днем может оказаться следствием приема лекарств, алкоголя. Если человек, не употребляющий лекарственных средств и спиртного, ощущает днем сонливость, которой трудно сопротивляться, ему следует проверить свое здоровье, считает невролог.

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«Людям с подобной проблемой нужно сдать общий и биохимический анализы крови, проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы», - посоветовала Екатерина Демьяновская.

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Екатерина Демьяновская
Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
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