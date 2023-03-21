Врач Демьяновская: дневную сонливость могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем
По словам невролога Екатерины Демьяновской, патологическую дневную сонливость отличает невозможность ее преодолеть.
Во многих случаях одолевающая человека дневная сонливость является следствием недосыпа, отсутствия налаженного графика отдыха и работы. Но иногда сильное желание спать в дневное время сигнализирует о «серьезных проблемах со здоровьем», рассказала в интервью невролог Демьяновская.
«Основной отличительной чертой патологической дневной сонливости является трудность или невозможность ее преодоления», - уточнила медик, беседуя с «Известиями».
Специалистка уточнила, какие отклонения могут скрываться за возникающей днем сильной сонливостью.
- Эндокринные нарушения.
- Сбои обмена веществ.
- Болезни почек.
- Больная печень.
«Людям с подобной проблемой нужно сдать общий и биохимический анализы крови, проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы», - посоветовала Екатерина Демьяновская.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения в организме могут делать ночной сон слишком чутким, неглубоким.
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Екатерина Демьяновская
Здоровье
врач-невролог
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