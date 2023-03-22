Одна дополнительная чашка кофе в день снижает риск диабета 2 типа на 6%

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Одна дополнительная чашка кофе в день снижает риск диабета 2 типа на 6%


Было обнаружено, что фильтрованный кофе или кофе эспрессо обладают «самым сильным» преимуществом по сравнению с другими типами напитков.


Диабет 2 типа — это серьезное, изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. В результате пациентам, возможно, придется адаптировать свою диету, принимать лекарства и регулярно проходить осмотры, чтобы убедиться, что они здоровы. Это также может увеличить риск других состояний, таких как сердечные заболевания и инсульт.

Диета часто является ключевым фактором, когда речь идет о лечении определенных заболеваний.

"Исследование показало, что употребление кофе может помочь снизить риск развития диабета 2 типа. Был сделан вывод, что уменьшение воспаления может частично объяснить эту связь", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Чашка кофе защитит от диабета 2 типа


Исследование подтвердило, что увеличение потребления кофе на одну чашку в день было связано с уменьшением риска развития диабета 2 типа на четыре-шесть процентов.

Кофе — один из наиболее часто потребляемых напитков во всем мире, и его потенциальное воздействие на здоровье вызывает серьезные научные исследования.

Предыдущие исследования связывали более высокое потребление кофе с более низким риском развития диабета 2 типа, но основные механизмы оставались неясными.
Исследование показывает, что употребление кофе связано с различиями в уровнях биомаркеров воспаления в организме. Диабет 2 типа частично является воспалительным заболеванием, это может быть одним из действующих механизмов.

«Эти результаты могут также поддержать будущие исследования влияния кофе на другие хронические заболевания, связанные с воспалением».


4 чашки кофе уберегут от диабета


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