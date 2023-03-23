Выпадение волос вызвано дефицитом омега-3 – врач советует лучшую рыбу

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Выпадение волос вызвано дефицитом омега-3 – врач советует лучшую рыбу


Волосы могут стать «сухими и ломкими», что приведет к истончению.


Некоторые питательные вещества необходимы для обеспечения правильного функционирования организма. Дефицит может иметь длительные последствия, даже приводя к заболеваниям. А в некоторых случаях они могут привести к выпадению волос.

Омега-3 жирные кислоты представляют собой семейство полиненасыщенных жиров, которые можно найти в растительных маслах, орехах и семенах, а также в морепродуктах и рыбе.


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«Когда мы говорим об омега-3, мы имеем в виду три типа жирных кислот, называемых докозагексаеновой кислотой (ДГК), эйкозапентаеновой кислотой (ЭПК) и альфа-линоленовой кислотой (АЛК). Омега-3 необходимы для поддержания нашего здоровья и поддержания нормального роста и развития человека», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Одним из ключевых преимуществ омега-3 являются его противовоспалительные свойства, которые предотвращают раздражение волосяных фолликулов и, таким образом, предотвращают выпадение волос.

Выпадение волос — это естественно, но дефицит некоторых питательных веществ ускорит этот процесс и может привести к истончению или даже облысению. Недостаток омега-3 связан с тем, что волосы становятся сухими и ломкими, что может привести к перхоти и зуду кожи головы.


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«Омега-3 помогает смазывать волосы и придает им объем, эластичность и яркость, а также помогает уберечь кожу головы от чрезмерной сухости и шелушения. Исследования показывают, что у людей, принимающих добавки, содержащие омега-3, наблюдается увеличение густоты волос и уменьшение их выпадения. Включить омега-3 в свой рацион несложно, если вы знаете, где их найти. Самый большой источник — жирная рыба, такая как лосось, палтус, сардины, форель, треска, тунец и сельдь».


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