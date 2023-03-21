Медик предупредила о продуктах и напитках, мешающих засыпанию в пожилом возрасте
Диетолог Дарья Русакова: употребление жирной и жареной пищи мешает пожилым людям нормально засыпать.
Специалист рассказала в интервью, что принимать пищу последний раз за день следует за 4 или 3 часа до отправления ко сну. Если спустя некоторое время после ужина начинает ощущаться голод, его можно утолить легким перекусом.
«Непосредственно за полчаса до сна можно выпить полстакана кисломолочного напитка или съесть йогурт без добавок и сахара», – поделилась Дарья Русакова.
Людям пожилого возраста Русакова посоветовала воздерживаться от употребления вечером жареных и жирных блюд.
«Слишком жирная, жареная, калорийная пища, например, с майонезными заправками, перегружает желудочно-кишечный тракт. Эти продукты будут нарушать сон пожилого человека, так как в ночное время пищеварительная система продолжит работать», - объяснила медик «Москве 24»..
Также диетолог предупредила о напитках, мешающих засыпанию в пожилом возрасте. Чтобы не ухудшать сон, вечером лучше не пить ни кофе, ни чая, отметила Русакова. Она добавила, что поздним вечером, в преддверии сна нужно с осторожностью пить даже чистую воду – выпитая в большом количестве, она создаст нагрузку для почек, что может спровоцировать ночные пробуждения из-за потребности в туалете с дальнейшей невозможностью снова уснуть.
Дарья Русакова резюмировала: любые напитки правильнее пить в период активной фазы дня, чтобы дать возможность телу своевременно избавиться от продуктов выделения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов мешают похудению.
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Дарья Русакова
Здоровье
кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов
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