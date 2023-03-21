Медик предупредила о продуктах и напитках, мешающих засыпанию в пожилом возрасте

«Непосредственно за полчаса до сна можно выпить полстакана кисломолочного напитка или съесть йогурт без добавок и сахара», – поделилась Дарья Русакова.

«Слишком жирная, жареная, калорийная пища, например, с майонезными заправками, перегружает желудочно-кишечный тракт. Эти продукты будут нарушать сон пожилого человека, так как в ночное время пищеварительная система продолжит работать», - объяснила медик «Москве 24»..

Специалист рассказала в интервью, что принимать пищу последний раз за день следует за 4 или 3 часа до отправления ко сну. Если спустя некоторое время после ужина начинает ощущаться голод, его можно утолить легким перекусом.Людям пожилого возраста Русакова посоветовала воздерживаться от употребления вечером жареных и жирных блюд.Также диетолог предупредила о напитках, мешающих засыпанию в пожилом возрасте. Чтобы не ухудшать сон, вечером лучше не пить ни кофе, ни чая, отметила Русакова. Она добавила, что поздним вечером, в преддверии сна нужно с осторожностью пить даже чистую воду – выпитая в большом количестве, она создаст нагрузку для почек, что может спровоцировать ночные пробуждения из-за потребности в туалете с дальнейшей невозможностью снова уснуть.Дарья Русакова резюмировала: любые напитки правильнее пить в период активной фазы дня, чтобы дать возможность телу своевременно избавиться от продуктов выделения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов мешают похудению.

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