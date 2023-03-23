Вирусолог Альтштейн рассказал, в какой форме может проявляться сибирская язва

«этим болеют крупный и мелкий рогатый скот».

«Чаще всего это так называемая кожная форма, когда на коже возникают нарывы-карбункулы. Когда они вскрываются, там обнаруживается черное содержимое», - сказал вирусолог, беседуя с RT.

«Каждая форма сибирской язвы встречается редко, так как в основном болеют животные. Эксперты найдут источники сибирской язвы и прекратят их. Не стоит пугать народ, потому что реальной опасности здесь нет», – резюмировал вирусолог.

Российский ученый прокомментировал в интервью возможность заразиться сибирской язвой, и рассказал, в какой форме может проявляться это опасное заболевание. Своим мнением вирусолог Анатолий Альтштейн поделился после того, как стало известно о заражении сибирской язвой нескольких жителей Чувашии, заболевших после забоя больного быка. Ученый отметил, что в естественных условиях инфекция передается людям, как правило, именно от животных –Альтштейн добавил, что передача возбудителя болезни между людьми тоже возможна, однако она осуществляется «с большим трудом».Объясняя, в какой форме может проявляться сибирская язва, эксперт назвал две – кожную и легочную.Анатолий Альтштейн пояснил, что данная форма инфекции поддается лечению антибиотками – без лечения человек подвергается высокому риску летального исхода. Кожная форма болезни может возникать, если возбудитель инфекции проникает в организм через повреждения кожного покрова – порезы, ранки и т.д.Что касается легочной разновидности сибирской язвы, она развивается при попадании патогенных микроорганизмов в легкие при вдыхании. Результатом этого становится тяжелая пневмония. Данная форма заболевания является наиболее опасной.По словам Альтштейна, хотя лечение сибирской язвы у заболевших людей является достаточно тяжелым процессом, ее массовое распространение из-за передачи от человека человеку исключено.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае может произойти заражение туберкулезом.

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