Диетолог Мансурова назвала продукты, которые можно есть перед сном

«Существует убеждение, что перекусывать перед сном категорически нельзя, но есть некоторые продукты и правила их употребления, которые помогают сохранить фигуру», - об этом медик рассказала изданию «АиФ».

«При решении что-то съесть поздним вечером надо ориентироваться не на свой аппетит, а на реальное чувство голода. Порция еды не должны быть больше сжатого кулака», – подчеркнула Ирина Мансурова.

«К полезным продуктам на ночь можно отнести те, которые являются источником триптофана».

20 граммов твердого сыра.

150 граммов мяса индейки.

10 граммов кешью.

150 граммов гречки.

100 граммов макарон.

Яйцо.

Диетолог Мансурова рассказала в интервью, что ужинать вечером нужно минимум за три часа до сна. Если перед сном вновь возникает чувство голода, терпеть его не обязательно. По словам специалиста, многие продукты позволяют утолять такой голод без появления лишнего веса.В то же время эксперт отметила: плотного и насыщенного приема пищи перед сном быть не должно, разыгравшийся голод следует «усмирять» только легким перекусом, съедая очень небольшую порцию пищи. Если человек плотно ужинает, а затем, прежде чем лечь спать, позволяет себе основательно чем-то перекусывать, – его фигура вряд ли будет стройной.Диетолог назвала продукты, которые можно есть перед сном.Мансурова объяснила, что аминокислота триптофан используется организмом для строительства клеточной мембраны и производства серотонина – так называемого «гормона радости», благодаря которому лучше переносится стресс, поддерживается хорошее настроение, становится качественным сон. Диетолог уточнила, какие продукты и в каком количестве обеспечивают организм суточной дозой триптофана.Также для употребления вечером подходят продукты, содержащие мелатонин, который способствует быстрому засыпанию. Эксперт поделилась: мелатонин содержится в черешне, бананах, овсянке, чае из ромашки, рисе, помидорах, изюме, кукурузе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сочетания продуктов препятствуют похудению.

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