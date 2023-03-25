Невролог Ерохин рассказал, почему полезно спать на спине

Многие предпочитают спать в позе эмбриона, некоторые – на боку, а кое-кто – распластавшись на кровати. О том, почему бывает полезно спать на спине, «МедикФорум» поговорил с врачом-неврологом Владимиром Ерохиным.В позе на спине во время сна уменьшается давление на позвоночник, он освобождается от нагрузки, отдыхает. После такого сна уменьшается напряжение и боль в спине.Еще одна причина, объясняющая пользу сна на спине, – благодаря ему снимается нагрузка с головы, шеи и позвоночника. По словам врача, головные боли напряжения часто «начинаются» в шейном отделе позвоночника, который испытывает сильное напряжение из-за плохой осанки и наклона головы (например, из-за постоянного использования смартфона или длительного сидения за компьютером). Сон на спине обеспечивает шее расслабление, что защищает от таких болей.Когда человек лежит лицом вниз или на боку его дыхание ограничивается вследствие давления на диафрагму. Лежа на спине, можно достичь глубокого диафрагмального дыхания. Многие исследования связывают правильное дыхание во время сна со снижением стресса, улучшением настроения, хорошей концентрацией.Когда мы спим, прижимаясь лицом к подушке, кожа может растягиваться или сминаться, что приводит к появлению морщин. Сон на спине не только предотвращает раздражение кожи и появление заломов, но и позволяет средствам по уходу за кожей оставаться именно на ней, а не на наволочке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мешки под глазами бывают признаком разных заболеваний

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