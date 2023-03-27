Клинический случай: 18-летняя девушка думала, что потянула мышцу — оказалось, что это смертельные тромбы

«У нее был диагностирован тромбоз глубоких вен (ТГВ), также известный как тромбы, когда мне было 18 лет. После плановой тонзиллэктомии [операции по удалению миндалин] она около недели находился дома на постельном режиме. Примерно за две недели до того, как был поставлен официальный диагноз, я начал испытывать боль, похожую на растяжение мышцы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя клинический случай специально для МедикФорум.

«В конце концов был диагностирован ТГВ».

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Свертывание крови — это процесс, необходимый для предотвращения чрезмерного кровотечения при порезе. Однако сгустки, которые не растворяются сами по себе, вызывают беспокойство. Это потому, что они могут попасть в жизненно важные органы тела, нарушая кровоток.Если это произойдет, это может привести к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как инсульт или легочная эмболия.Распространенным состоянием, связанным с образованием тромбов, является тромбоз глубоких вен (ТГВ), при котором тромб образуется в глубокой вене, часто в ноге. Это произошло с Кейтлин Августин.Однако врачи ошибочно диагностировали эту боль.Когда боль начала иррадиировать в ногу, врачи сочли это ишиасом. В конце концов боль была настолько сильной, что она могла встать с постели. Казалось, что нижняя левая сторона тела горит.Несколько факторов могут повысить риск ТГВ, в том числе избыточный вес, курение, сердечная недостаточность или прием противозачаточных таблеток.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо на завтрак.

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